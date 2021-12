Anna Moroni è di nuovo nonna, felice presenta il suo nipotino

Anna Moroni è al settimo cielo, è diventata di nuovo nonna e sui social presenta il suo ultimo nipotino, il più piccolo. E’ nato il piccolo Wad Antonio, un nome davvero particolare e Anna Moroni spiega che i genitori hanno scelto il nome dei nonni; infatti il marito di Annina si chiama Tonino, Antonio. La gioia della maestra in cucina è immensa ed è con i suoi follower che ha voluto condividere un momento così importante della sua vita, certa che a tantissimi farà piacere vedere il suo bellissimo nipotino. Sono tantissimi infatti gli auguri che Anna Moroni sta ricevendo.

E’ nato Wad Antonio, il nipotino di Anna Moroni

“Gioia è…. Un nipotino!!! Mio figlio Sandro e Daniela hanno avuto il loro piccolino – scrive Annina rivelando il nome scelto – Wad Antonio, dal nome dei nonni. Ma quanto sarà bello? Sono così felice”. La sua famiglia diventa sempre più grande e bella, la sua felicità è totale. In tanti anni in tv la Moroni ha spesso raccontato della sua famiglia, dei suoi figli, dei suoi nipoti. Lei è la classica nonna con il frigo e il congelatore sempre pieni per accogliere i nipoti, i figli. Tante volte ha confidato che nel poco tempo libero preparava un po’ di cose da congelare, per averle pronte con le loro visite improvvise. Ha più volte confidato della sua Francesca che è celiaca e che lei è sempre alla ricerca della ricetta giusta.

Per Anna Moroni sarà un Natale ancora più bello con la nascita di un altro nipotino, il figlio del suo Sandro. Di recente l’abbiamo vista in tv di nuovo accanto ad Antonella Clerici. Le ha fatto una sorpresa nel giorno del suo compleanno; il 6 dicembre è andata a Milano per lei che considera da sempre come una figlia. Forse Annina non sarà più in tv con le sue ricette ma almeno avrà finalmente del tempo per stare di più con la sua famiglia, con i nipoti.

