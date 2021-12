Anna Moroni fa piangere Antonella Clerici ma anche il pubblico si emoziona

Per il suo compleanno oggi Antonella Clerici aveva immaginato di ricevere delle sorprese in diretta ma mai avrebbe pensato all’ingresso di Anna Moroni. Dopo gli auguri e la torta gigantesca dei suoi amici di E’ sempre mezzogiorno, dopo gli auguri e la videochiamata di Carlo Conti, l’emozione nel ricordare Fabrizio Frizzi, c’è qualcuno alla porta del bosco, entra Anna Moroni, la sua Annina. Antonella Clerici le corre incontro in lacrime, la Moroni aveva già gli occhi lucidi, l’emozione è forte, la sorpresa è riuscita, l’abbraccio tra loro due è pieno di emozione. La conduttrice confessa che in realtà gli auguri che Anna le aveva fatto al mattino erano troppo frettolosi, non come quelli che in genere riceve da lei. La paura della Moroni era quella di svelare la sorpresa. Antonella Clerici si chiede come abbiano fatto a nasconderla. E’ davvero una gran festa di compleanno la puntata di oggi!

Antonella Clerici e Anna Moroni in lacrime in diretta a E’ sempre mezzogiorno

Sono lacrime di gioia, la maestra in cucina, che per due decenni è stata accanto alla Clerici nella Prova del cuoco, è andata a Milano per la sua Antonellina. Non si vedevano da tanto tempo, da quando a fine prima edizione di E’ sempre mezzogiorno dopo il vaccino Anna Moroni era riuscita ad andare da lei per tutta una settimana.

Bellissima e vera l’emozione nel vederle insieme, sono come madre e figlia. Antonella Clerici ha perso la sua mamma troppo presto e tante volte ha rivelato che Anna Moroni è come una seconda mamma per lei, è la persona che per tanti l’ha consigliata e le ha anche asciugato le lacrime.

La puntata di E’ sempre mezzogiorno prosegue, arrivano i fiori di tutti i cuochi, Annina resta nello studio per tutto il tempo, la speranza è che possa restare anche di più.

