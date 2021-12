Torta gigantesca per il compleanno di Antonella Clerici: “Se avessi dieci anni di meno”

Oggi è il compleanno di Antonella Clerici, una torta gigantesca per la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. “Ma che tortona!” esclama la festeggiata che vede uscire anche la sorpresa: Alfio! A spingere la torta di compleanno di Antonella Clerici ci sono tutti i protagonisti del bosco di Rai 1. La festa inizia subito, ad inizio puntata. “Finché ci siamo e siamo in buona salute va bene tutto… se ci siamo vuol dire che viviamo ed è quello che conta!”. Quanti anni compie oggi Antonella Clerici? A lei non fa più piacere dirlo, infatti per la prima volta non rivela quanti anni compie oggi: 58 portati benissimo. “Tutti i miei amici si sono ricordati che è il mio compleanno e chi non lo ricorda va bene lo stesso”, è ancora presto, è solo mezzogiorno ma è ovvio che per Antonella Clerici chi ci tiene davvero gli auguri li fa subito. Infatti, Anna Moroni è stata tra le prime.

Buon compleanno Antonella Clerici

L’allegria di Antonella Clerici nel giorno del suo compleanno è sempre la stessa, per lei le feste di Natale iniziano già da oggi. Vestita di rosso e paillettes ringrazia per gli auguri ma esclama “Se avessi dieci anni di meno” poi però si corregge. Si è chiesta se davvero vorrebbe tornare indietro nel tempo di dieci anni e se rifarebbe tutto quello che ha fatto o cambierebbe qualcosa. Non ha dubbi, farebbe tutto ancora una volta, vivrebbe la stessa vita che ha vissuto, quindi è felice con l’età che ha e la vita che sta vivendo adesso. Anche perché non potrebbe fare diversamente.

E’ felice come una bimba e sa che oggi ci saranno per lei tante sorprese, le aspetta come sempre. Non sa niente di come andrà oggi la scaletta. Arriva infatti la videochiamata di Carlo Conti, l’amico più caro che ha in tv.

