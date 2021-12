Che succede tra Giulia De Lellis e la suocera: imbarazzo e tensioni?

C’è qualche problemino tra Giulia De Lellis e la suocera? Il gossip sospetta qualcosa ma sembra che l’influencer ex protagonista di Uomini e Donne e la madre del suo fidanzato abbiano già trovato il modo per risolvere tutto. Qual è il problema tra Giulia De Lellis e la mamma di Carlo Gussalli Beretta. Forse è un po’ ciò che è successo ad altre donne del mondo dello spettacolo che sono entrare a far parte di famiglie note e lontane da quel mondo creando un po’ di imbarazzo. La famiglia di Carlo Gussalli Beretta non desiderava certo apparire tra le pagine del gossip ma la De Lellis è sempre sui social ed è sempre nella cronaca rosa. Sua suocera Umberta la sta quindi aiutando a trovare un equilibrio tra la sua famiglia e il suo lavoro. Non può certo rinunciare a fare l’influencer ma forse può gestire tutto in modo diverso.

Giulia De Lellisa si lascia aiutare dalla famiglia del fidanzato

Di Giulia De Lellis e Andrea Damante, il suo ex fidanzato, abbiamo letto molto grazie al gossip e ai rispettivi profili social. Con Carlo c’è più discrezione ma il settimanale Oggi rivela che la suocera di Giulia non è molto felice che lei appartenga al mondo dello spettacolo. Sembra quindi che la famiglia di Carlo la stia aiutando con la sua immagine social. Al momento non è del tutto chiaro in cosa consista il loro aiuto ma Alberto Dandolo che è sempre così informato assicura che sia proprio così.

Chissà cosa avrà detto Carlo alla sua fidanzata, chissà se anche lui è d’accordo con sua madre o avrebbe volentieri lasciato tutto così. La loro storia d’amore procede a gonfie vele; Carlo Gussalli Beretta era un amico di Andrea Damante; loro due sembrano molto diversi, sembra Carlo il vero amore di Giulia, quindi meglio seguire i consigli della suocera.

