Giulia De Lellis quante ossessioni a tavola, il fidanzato non le sopporta

Per Giulia De Lellis le vere ossessioni sono a tavola e non è solo una questione di dieta e cosa mangiare ma ben altro. Ci sono una serie di cose che l’influencer fa e non farebbe mai quando si siede per mangiare; quasi tutte mal sopportate dal suo fidanzato. Tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta tutto procede a gonfie vele, evidentemente lui poi le perdona tutto, anche le sue manie a tavola. E’ nelle sue stories che l’ex vippona ed ex protagonista di Uomini e Donne ha confidato tutto e forse nemmeno tutto. Nel suo piatto non fa mai toccare gli alimenti tra loro, tutto deve essere separato, anche il gelato, ma è solo l’inizio della sua confessione.

Giulia De Lellis confessa come mangia

“In pochi sanno che nel mio piatto non faccio mai toccare le portate, non mischio alimenti in nessun modo e mangio tutto tagliuzzato, molto tagliuzzato” ma ci sono anche altre manie, perché anche i liquidi non vanno mischiati, mai. Giulia non potrebbe mai bere acqua nel bicchiere del vino, ma questa è forse comune a molti. Non beve niente di gassato, non le piace. Poi l’ossessione del condimento che lei stessa ammette è davvero strana. Il risultato è però che tutti adorano le sue insalate.

Il biscotto da sbattere prima di inzupparlo? Fa anche quello, non sopporta le briciole e guai se ne trova una nel bicchiere: “Potrei morì”. Non è tutto, pessima abitudine, prima di mangiare o bere annusa tutto. Povero Carlo! Infatti, il suo fidanzato non sopporta queste manie: “Mi odia alla follia quando inizio”.

A letto poi deve sempre avere il cuscino fresco, sempre. Questa però è un’abitudine che non possiamo criticare, è un’ottima abitudine, a patto che non diventi una vera ossessione, come quella della De Lellis di dovere sempre fare il letto prima di uscire di casa.

