Il Natale di Anna Moroni con il nipotino appena nato

Anna Moroni è nonna più volte ma l’ultimo nipotino l’ha resa ancora più felice. E’ il piccolino di suo figlio, è il bimbo tanto atteso che ha reso speciale il Natale della famiglia di Anna Moroni. Ed è con il nipote appena nato tra le braccia che la maestra in cucina ha voluto augurare a tutti buon Natale. E’ con il piccolo Vlad Antonio che Annina ha fatto gli auguri a tutti i suoi follower posando accanto a un bellissimo albero di Natale con i pacchetti ancora da aprire. Avrà di certo cucinato qualcosa anche quest’anno, nella sua famiglia non manca le ricette della tradizione, i piatti che non possono mancare durante le feste, le golosità da portare in tavola.

Anna Moroni deliziosa a Natale

Ha scelto il bianco, un outfit come sempre perfetto per la maestra in cucina. Il nipotino invece è un piccolo Babbo Natale, quanta dolcezza nello scatto pubblicato sui social. Una settimana fa l’annuncio di Anna Moroni della nascita dell’ultimo nipote. La gioia immensa con cui rivelava anche il nome del piccolino. E’ il piccolino di Sandro e Daniela, è il vero regalo di questo Natale per tutta la famiglia.

Poi lo scatto di Annina accanto al suo albero di Natale: “Anche questo Natale… coccolatevi” il suggerimento di Annina. Ieri nel giorno di Santo Stefano ha pubblicato la foto più bella. Uno scatto arrivato a fine serata, prima di andare a letto e con il cuore colmo di gioia. “Il mondo e’ nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni… Un abbraccio da me e Vlad Antonio”.

Manca a tutti Anna Moroni, il pubblico la vorrebbe ancora in tv ma per il momento non sembra sia prevista la sua presenza in uno dei programmi in cui è stata protagonista. Antonella Clerici aprirebbe subito il suo E’ sempre mezzogiorno a lei che le è rimasta accanto per ben 20 anni ma Milano è troppo distante da Roma.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".