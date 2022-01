Mara Venier festeggia Capodanno con amici vip e poi pulizie in casa

Capodanno a casa di amici vip è così che Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato l’ultimo giorno dell’anno. La conduttrice ha dato il benvenuto al nuovo anno insieme a un bel gruppo di amici, tra loro anche Pino Strabioli, Christian De Sica e Carlo Verdone. Mara Venier e il marito hanno cercato di tenere la mascherina il più possibile durante la serata anche grazie a una cena in piedi, Una festa piena di allegria e il brindisi seguendo ovviamente Amadeus su Rai 1 con il suo Capodanno in tv: L’anno che verrà. Balli, canti e paillettes e poi tutti a casa e Mara Venier questa mattina ha iniziato subito con le pulizie di casa. Grandi pulizie, era già in vena di iniziare l’anno pulendo un po’ tutto, terrazzo per primo, sotto l’occhio divertito del marito.

Nicola Carraro non perde l’abitudine dei video a tradimento a Mara Venier

Dopo avere fatto gli auguri a tutti la conduttrice di Domenica In ha pubblicato il video di Nicola: “Quel pirla di mio marito comincia anche il primo dell’anno a fare video a tradimento”. Sono però i video che le piace mostrare ai suoi follower, al suo pubblico.

La Venier passa dalla bella serata della vigilia di Capodanno con un bel po’ di vip al pulire casa sua per poi prepararsi per le prove della puntata di domani.

Domenica In domani 2 gennaio andrà in onda senza intoppi dopo la diretta saltata la scorsa settimana a causa di un positivo nello staff. Ed eccola tra le storie di Instagram mentre in studio ringrazia tutti per i dolci e per gli auguri e segue le prove di Bobby Solo e Orietta Berti. Un anno che inizia già con grande entusiasmo, quello necessario per condurre Domenica In e per tenere incollato alla tv il suo pubblico.

