Dayane Mello chiude per sempre con Rosalinda Cannavò

In tanti avevano già notato che Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non si seguivano più sui social e adesso arriva la conferma. E’ la modella brasiliana a rispondere ai fan curiosi, a chi crede che possa esistere ancora la loro coppia, la loro amicizia. Per Dayane Mello il legame con Adua Del Vesco è una storia che è esistita solo nella testa dei fan. Sembra non ci sia più modo di recuperare, gelide le accuse con cui sembra chiudere per sempre l’amicizia. Si sono conosciute nella casa del GF Vip, a tratti sono apparse molto più che amiche ma hanno anche litigato più volte, poi sembrava tutto chiarito. Non a caso la Cannavò ha cercato di difendere la Mello mentre era chiusa nella Fazenda ma proprio questo sembra avere rotto definitivamente il loro legame.

Dayane Mello chiude con Rosalinda Cannavò

La modella ha spiegato di non avere subito molestie nell’ultimo reality a cui ha partecipato, infastidita evidentemente da chi invece in Italia si preoccupava per lei. Tra queste Rosalinda. In questo modo tutto si è inasprito e a chi sui social ha chiesto se un giorno faranno pace Dayane ha risposto che non si aspetta niente da lei: “Anzi sono appena partita per il Brasile e lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica, no credo di no”.

I fan delle Rosmello devono rassegnarsi, il duo non esiste più e a chi ricorda alla modella brasiliana del loro amore lei tuona: “Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarti che non siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza, il mio lavoro quello che è già passato avanti. Non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita. E non esisterà mai, magari solo nella vostra testa”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".