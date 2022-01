Paola Turani con i chili in più dopo la gravidanza: “Non so se tornerò nella vecchia taglia”

Tre mesi fa Paola Turani è diventata mamma, è stata attenta ma non tanto ai chili in più, la salute è sempre fondamentale. Dopo il parto non è impazzita nel pretendere che il suo corpo tornasse subito come prima della gravidanza. Paola Turani si è presa il suo tempo per recuperare le forze, l’energia, per godersi il suo bambino in ogni istante. Ha vissuto il Natale più bello della sua vita e oggi dopo il parto e le feste ha scoperto che il suo nuovo corpo le piace anche più di prima. E’ sempre meravigliosa la Turani, è sempre schietta quando ricorda che in passato non le è piaciuto dovere essere sempre a dieta per entrare nella taglia 38 che non era la sua taglia. Oggi ha un’altra motivazione per la sua nuova forma fisica, per i cinque chili in più che non tolgono certo bellezza. Non tutti comprenderanno il suo post, che è di certo positivo.

Ritenzione e chili in più ma Paola Turani adora la sua nuova taglia

Ha intenzione di mangiare sano e soprattutto di allenarsi per tonificare ma non sa se ha voglia di tornare nei vecchi jeans.

“IL MIO CORPO PRIMA DELLA GRAVIDANZA E DOPO 3 MESI DAL PARTO – Questa mattina mi è capitato di riguardare delle vecchie foto… quanto mi sembra lontana quella Paola dalla Paola di adesso! E poi l’altro giorno scatto una foto di come sono ora, tre mesi post parto. Come si sente questa Paola? Più che bene. Completa. Ancora più felice. Anche se il suo corpo è cambiato, anche se ha 5 kg in più e non sa se ritornerà come prima. Ma volete mettere il dono di stringere tra le braccia vostro figlio? Non c’è kg, non c’è pancia o cellulite che tenga. In questi mesi il pensiero delle mie nuove forme o dei kg è passato ancora di più in secondo piano, la priorità e il mio primo pensiero è sempre stato Enea. “Scontato” direte? Beh, non è detto”.

Durante la gravidanza aveva messo 20 chili e non è semplice per nessuna donna vedere il corpo che cambia, soprattutto se sei una modella o ex modella.

“Può essere difficile accettare questo cambiamento tra sbalzi ormonali, una poppata e l’altra e la stanchezza dopo le nottate sveglie. Ma se pensiamo a come e cosa ha creato per 9 mesi questa incredibile e perfetta macchina credo sia giusto rispettarla, volerle bene, farle prendere tutto il tempo di cui ha bisogno senza stressarla. Come si sente ora questa Paola? Una gnocca comunque, anche senza addominali scolpiti e con la ritenzione sulle cosce. E forse mi riconosco di più ora, meno spigolosa rispetto a poco tempo fa”.

Il suo messaggio è in ogni caso importante, perché ogni donna, ogni mamma, deve potere scegliere. “Quanto mi ci vorrà prima che i miei vecchi jeans si richiudano? Boh! Ritornerò alla mia taglia? Non lo so. Ma va bene così. Gennaio è tempo di nuovi propositi. Ricomincerò a prendermi cura del mio corpo senza ossessioni, a muovermi facendo sport come ho sempre fatto, per me stessa, per stare bene mentalmente e fisicamente, soprattutto per rafforzare i muscoli della schiena (a pezzi) e per rassodare. Non per dimagrire. Che se ripenso a tutti gli anni in cui stavo a digiuno per entrare in un vestito taglia 38 la parola “dimagrire” mi fa ancora paura”. Il benvenuto alle sue nuove dolci forme è la più bella dichiarazione d’amore a se stessa.

