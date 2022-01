Gessica Notaro sta male, un incidente le causa altro dolore

Ieri abbiamo raccontato del nuovo intervento al viso di Gessica Notaro, della sua forza, della sua gioia per un volto che sta ridisegnando i suoi lineamenti; oggi è lei a raccontare che sta veramente male. Non è andata del tutto benissimo, ci sono state alcune complicazioni e nel ringraziare i follower per i tanti messaggi Gessica Notaro confida anche il resto. La sua battaglia per tornare come prima è stata lunghissima, manca ancora un pezzo di strada e non è stato mai semplice, continua ad essere così, anche adesso che gli interventi sono soprattutto volti all’estetica ma ugualmente dolorosi, molto dolorosi. Gessica Notaro ha avuto un piccolo incidente durante la medicazione di questa mattina e adesso ne paga le conseguenze; usa queste parole e rende chiara la sua sofferenza.

Piccolo incidente per Gessica Notaro

Due giorni fa la Notaro ha pubblicato il video dell’ultima operazione al viso. Felice con il suo medico, ha sopportato più delle altre volte, anche l’anestesia. “Gessica è stata molto brava. Ora dovrà applicare delle lamine siliconiche che devono tenere pressione sulla ferita” è la spiegazione del suo medico mentre la Notaro confidava che vedere la narice che ricompare è una sensazione bellissima. Anche a maggio aveva subito un intervento simile con un risultato che l’aveva resa molto felice e che le permetteva di truccare finalmente il viso.

Oggi invece il messaggio è diverso, un post che parla di altro dolore, di qualche complicazione: “Ragazzi mi stanno arrivando le vostre migliaia di messaggi che apprezzo tantissimo. Vi ringrazio. Ma la verità è che oggi sto veramente male, non posso fingere che vada tutto bene. Purtroppo, ho avuto un piccolo incidente durante la medicazione che mi sono fatta stamattina e adesso ne pago le dure conseguenze. Mi farò viva appena me la sento. Grazie ancora a tutti”.

