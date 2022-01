Paola Caruso festeggia il compleanno nel salone di casa

Paola Caruso ringrazia tutti per la bellissima festa di compleanno. Ha compiuto 36 anni e ha festeggiato a casa, ovviamente con il suo piccolino tra le braccia e le persone a lei più care, famiglia amici e nessun vip. Paola Caruso ha spento le candeline con il suo Michelino, si è scatenata divertendosi tanto nel salone di casa tra balli e giochi in un clima pieno di gioia e spensieratezza. Sono tornate le feste in casa, non è più possibile organizzare un party in tanti in un locale e così si riscoprono le persone più importanti, quelle che troviamo sempre accanto. E’ stato così anche per il Paola Caruso che emozionata bacia la sua mamma nella foto di rito con la torta. E’ la mamma che l’ha cresciuta, perché sembra che con la mamma che l’ha messa al mondo e che aveva ritrovato in tv sia stata la sua ennesima delusione.

Per Paola Caruso una festa di compleanno semplice

Palloncini e festoni, il giusto tocco per una festa di compleanno in casa organizzata in modo molto semplice. Nessun addobbo particolare, tutto molto accessibile a tutti e Paola Caruso ha scelto un look sobrio con camicia bianca e pantaloni chiari. Bellissimo il suo bambino, elegante, un vero principino per la sua mamma che di recente ha confidato di avere dei sensi di colpa nei confronti di suo figlio. Per lui desiderava una famiglia, un papà sempre presente.

Invece, sembra che la Caruso sia di nuovo da sola. Dopo avere presentato sui social Paride Mazzotta era partita con lui per qualche giorno alle Maldive, poi di lui si sono perse le tracce ma Paola continua a sorridere.

Non si può dire che sia molto fortunata in amore ma di certo ieri alla sua festa di compleanno non è mancato l’affetto di tutti, anche dei follower.





Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".