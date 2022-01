Paola Caruso parla dei sensi di colpa per suo figlio

Nicola Savino e Paola Caruso sono ospiti nello studio di Verissimo per parlare del programma Back to School ma la showgirl scoppia in lacrime quando vede la clip con suo figlio. Michelino ha tre anni: “E’ l’amore della mia vita” confida Paola Caruso mentre piange. E’ un’emozione arrivata senza la capacità di fermarla perché improvvisa, vera. “Essere mamma è un lavoro difficile” non è certo la prima madre a dirlo, è tra le frasi più vecchie al mondo ma essere mamma da sola senza il papà del piccolo che la sostiene, che sostiene entrambi, è davvero molto complicato. E’ una storia che conoscono tutti, le paure e la determinazione di Paola le abbiamo viste più volte in tv. “Io poi sono da sola e a volte mi sento in colpa perché a mio figlio avrei voluto dargli di più”. Parla di una famiglia che non è riuscita a dare al suo bambino, del padre del suo piccolino.

Paola Caruso a Verissimo, le sue emozioni

La loro relazione è finita quando aveva ancora il pancione. Paola ha sofferto molto, è stato lui ad allontanarsi e lei è stata forte ad andare avanti e a continuare a farlo. Michelino ha quasi tre anni e la sua mamma sa bene che sarà lui un giorno a dire se è stata capace di fare anche da padre. Forse è impossibile ma non per questo i bambini che crescono solo con un genitore sono destinati a non essere felici. Michelino è felice e lo sarà anche da grande perché la sua mamma è consapevole del gran lavoro che deve fare.

A Verissimo un attimo dopo ritrova il sorriso ma anche il suo passato non è stato semplice. Paola Caruso è stata adottata e solo di recente aveva trovato la sua vera madre, ma anche questa storia sembra averla fatta soffrire.

