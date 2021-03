Per il figlio di Paola Caruso festa di compleanno in giardino, Michelino compie due anni (Foto)

Una festa di compleanno in giardino per il figlio di Paola Caruso (foto). Michelino ha compiuto due anni e la sua mamma non ha rinunciato alla festa a tema con gli amici. Per il suo piccolino un party organizzato in modo perfetto tra colori, foto e regali. La torta svela il tema della festa di compleanno di Michelino, i personaggi dei cartoni che i piccoli adorano. La tavola imbandita con panini e focacce, chiaro che alla festa all’aperto fossero presenti un bel po’ di persone. Paola Caruso emozionata ha fatto gli auguri a suo figlio e ha posato con lui postando poi le foto sul suo profilo social. Tanti i commenti pieni di auguri per il piccolo ometto e tanti i regali per il suo compleanno. Michelino ha trasformato la vita della sua mamma e in tanti le scrivono che è una donna fortunata proprio perché ha lui sempre accanto.

IL FIGLIO DI PAOLA CARUSO FESTEGGIA IL SECONDO COMPLEANNO

Un fotografo pronto a scattare tutte le emozioni, palloncini colorati, gonfiabili, tanti dolci e anche gadget. Tra i regali al festeggiato una macchinina, la bici e tanti pacchetti. La torta a più piani decorata in modo perfetto. L’allestimento è delizioso e tra foto e video Paola Caruso non ha dimenticato niente.