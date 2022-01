Jasmine Carrisi cambia look ma fa anche il pieno di critiche

Jasmine Carrisi non è più bionda, ha cambiato colore dei capelli e il rosso del suo nuovo look le dona molto. Ha 20 anni la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, il sogno di sfondare nel mondo della musica ma in questo periodo era stufa di essere sempre uguale. E’ su Instagram che Jasmine Carrisi mostra il suo nuovo look, un colore di capelli che non sta bene a tutte, perfetto però con i suoi occhi azzurri e la pelle chiara. Nessun nuovo taglio, la chioma la lascia lunga e tantissimi fan approvano, altri la riempiono di critiche. Più che notare il colore dei capelli si soffermano sugli eventuali ritocchini. Ancora una volta si parla di punturine o chissà quale intervento ma in realtà sembra che la figlia di Al Bano utilizzi come tutti dei filtri.

Jasmine Carrisi col nuovo colore di capelli, una nuova immagine

Il colore dei capelli cambia tutta l’immagine ed evidentemente Jasmine Carrisi era stanca di vedere sempre il biondo allo specchio. Deliziosa con il nuovo look Jasmine studia a Milano e non perde occasione per restare in contatto con i suoi follower. Tra le stories si diverte a truccarsi, a sistemare in modo perfetto i capelli. Attivissima sui social forse sarà tra i prossimi naufraghi dell’Isola dei famosi, come in parte anticipato da sua madre.

L’esclusione alla seconda edizione di The Voice Senior non le ha fatto di certo piacere ma la prima per lei è già stata una grande opportunità anche se sempre accanto a suo padre. Il reality show in Honduras potrebbe essere la sua vetrina solitaria ma così distante dal mondo della musica.

Sul suo profilo social risponde solo alla mamma e alle amiche, cuori per tutte mentre alle critiche non riserva nessun interesse, ha imparato presto a badare solo alle cose positive.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".