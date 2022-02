Alessia Macari ha perso 15 chili in due settimane dopo il parto

Dimenticate le lacrime subito dopo il parto adesso Alessia Macari è felice non solo di avere sua figlia tra le braccia ma anche di avere già perso 15 chili. A due settimane dal parto l’ex Ciociara di Avanti un altro è già quasi in forma perfetta. Sui social indossa top e leggings rosa e in piedi si pavoneggia felice di com’è adesso. Alessia Macari ha dato alla luce la sua piccola Nevaeh con il parto naturale, che è andato benissimo. Lei e il marito hanno però atteso qualche giorno prima di dare l’annuncio della nascita perché Alessia è entrata in ospedale con il covid, era risultata positiva e aveva paura per la sua bambina ma ha dovuto anche affrontare tutto da sola. Superato tutto è tornata a casa con la sua piccolina tra le braccia.



Alessia Macari a dieta con pizza e Nutella

Confessa che durante la gravidanza non ha fatto molta attenzione a ciò che mangiava, che ha mangiato tanta pizza con la Nutella. Anche adesso racconta di avere la fortuna di perdere peso senza fare alcuna dieta. “Ho mangiato tanta pizza con la Nutella, e ho sempre detto: ‘Ai chili ci penso dopo’. Anche ora non ci sto pensando, ma stanno andando via da soli. Avevo preso più di 15 chili, ero tutta pancia e liquidi”.

Consiglia a tutte le mamme la pancera: “E’ comodissima, mi trovo benissimo: l’ho messa tre giorni dopo il parto, mi sentivo strana e questo mi ha aiutato a sentirmi un po’ più stretta”.

Davvero fortunata ma c’è da dire che non aveva preso molti chili, lei era già molto magra. “Il parto è andato benissimo ed è stato veloce – ha concluso sui social – Ho tolto quasi tutto e non so come! Cerco sempre d’indossare la pancera… Ero tutta pancia verso la fine e liquidi”.

