Alessia Macari mamma: dai social prima foto e nome della piccola

Una grande gioia per Alessia Macari e il suo Oliver. L’ex vincitrice del Grande Fratello VIP , poche ore fa ha postato sui social la prima immagine della piccolina che è nata il 14 gennaio. I fan di Alessia erano in grande ansia, visto che da giorni, non postava molto sui social. A giudicare dalla parole pubblicate in questo primo post, dopo il parto, possiamo pensare che non sia stato un rush finale senza ostacoli. Ci auguriamo che tutto però alla fine sia andato per il meglio! La Macari, che in questi mesi ha condiviso tutta la sua felicità per l’arrivo della principessa di casa, ha svelato il nome scelto per la bambina, parlando anche del significato dato a questo nome. Il senso che lei e Oliver hanno voluto dare al nome scelto per la piccolina che è nata il 14 gennaio appunto, e che sta bene! Grande gioia sui social, con tantissimi messaggi di auguri da parte di chi segue sempre con affetto la coppia.

Alessia Macari mamma: è nata la piccolina

Postando una foto che mostra la manina della bambina e anche il braccio di mamma e quello di papà, la Macari ha annunciato questo lieto evento, come se a parlare fosse la nuova arrivata: “Ciao a tutti!

Io mi chiamo Nevaeh Kragl il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg .

Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ) Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire . Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme -NK.”

Non possiamo che dare il benvenuto alla piccola Nevaeh! E fare la nostre congratulazioni ai genitori.

