Maelle trova un album di foto e per Antonella Clerici è subito nostalgia

Come sempre Antonella Clerici racconta tanto della sua vita privata, soprattutto quando si tratta di ricordi meravigliosi, come quelli che ha condiviso sul suo profilo social. Ti lascio una canzone resta nel cuore di Antonella Clerici e oggi nel bosco di E’ sempre mezzogiorno il maestro Andrea Casamento ha continuato a farle rivivere quei momenti di gioia con le canzoni dei suoi bambini. Quei bambini oggi sono cresciuti, tra loro c’erano Il Volo, Alberto Urso ed è anche lui a rispondere con cuore alle foto pubblicate dalla conduttrice. “Che ricordi meravigliosi” è il commento della Clerici mentre dimostra al suo studio del mezzogiorno che ricorda ancora i passi dei balletti.

Antonella Clerici: “Sapete che vi racconto tutto”

“Ieri mia figlia Maelle ha trovato un album di Ti lascio una canzone del 2010, era la prima edizione fatta a Napoli e questo libro fotografico che aveva fatto la Rai di Napoli contiene ricordi bellissimi con tutti i bambini. Così mi è venuta in mente questa trasmissione che ho fatto per tante edizioni e a cui resterò legata per tutta la vita” ha confidato oggi la conduttrice tra una ricetta e l’altra.

Magari Stefano Coletta avrà ascoltato per l’ennesima volta la Clerici che parla con tanto entusiasmo del suo vecchio programma per bambini e chissà che i ricordi non possano diventare altro in futuro.

“Correva l’anno 2010, centro di produzione rai di Napoli. Ti lascio una canzone… ho trovato queste foto in un album pieno di emozioni e ricordi, amici di sempre, amici persi, amici cari…” ha scritto Antonella Clerici su Instagram mostrando alcuni di quei ricordi, dalle foto con i bambini oggi grandi, a quelle con Gigi D’Alessio e Gianni Morandi, i balletti con i bambini e tanti ospiti. Tra le foto in bianco e nero proprio Alberto Urso che forse anche grazie a Ti lascio una canzone oggi è un artista che vive di musica.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".