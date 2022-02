Antonella Clerici chiede consiglio all’estetista cinica: “Ho tutta la pelle che mi tira”

A causa del vento e del freddo Antonella Clerici sente la pelle del viso che le tira, ha ospite L’Estetista Cinica e ne approfitta per chiederle qualche consiglio. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno Cristina Fogazzi chiede alla conduttrice se lei è abituata a fare spesso delle maschere per il viso. La Clerici ne fa una a settimana, non perde molto tempo tra una crema e una maschera mentre c’è chi fa maschere tutti i giorni. Il primo consiglio dell’estetista cinica è di non fare le maschere in casa, in questo caso il fai da te non è il massimo, quindi yogurt, fragole e altre cose consiglia di mangiarle invece di metterle sul viso.

Estetista Cinica: non è necessario comprare sempre le maschere per il viso, usiamo le creme che abbiamo

La Fogazzi spiega che è normale che la Clerici abbia la pelle che le tira perché a Milano non piove da molto tempo e i livelli di smog sono molto alti, questo non fa certo bene al viso, alla pelle.

“Io non sono favorevole alle maschere fatte in casa però si può fare, se non si ha la maschera in casa, con la crema da notte”. In realtà va bene anche la crema da giorno, l’importante è che sia nutriente, per questo Cristina consiglia quella che usiamo la notte.

Basta applicare sul viso tanta crema, lasciarla agire per 30 minuti e poi togliere l’eccesso con la velina. Per velina intende carta igienica o un fazzoletto di carta. Il resto della crema lo facciamo assorbire dalla pelle massaggiando come si fa con una crema normale. L’estetista cinica spiega quindi che le maschere non sono altro che un quantitativo maggiore di crema, quindi di principio attivo. “Tanto contorno occhi, tanta crema sul viso, non laviamo poi il viso, togliamo l’eccesso, il resto lo massaggiamo per farlo penetrare” ed è fatta.

