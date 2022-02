Il primo vestito di Carnevale di Luna: Belen pazza della sua fragolina

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano fare a gara a chi la coccola di più e per la piccola Luna arriva il primo vestito di Carnevale. I bimbi piccoli sono così teneri qualsiasi cosa indossano ma Luna Spinalbese per il suo primo Carnevale è una dolcissima fragolina. E’ bellissima la figlia di Belen e con i colori della fragola è un vero amore. Luna è nata lo scorso luglio, appena sette mesi e già così presente sui social. Come ha fatto per Santiago la showgirl argentina anche per la sua bambina preferisce essere lei a pubblicare foto, video, mostrando da sempre il visino di entrambi i suoi figli. Sono molte invece le coppie vip che preferiscono non mostrare mai il volto dei propri figli, per tutelarli, anche dai commenti negativi.

Belen così orgogliosa dei suoi figli, è una mamma sempre presente

E’ incredibile come Belen da sempre riesca ad occuparsi dei suoi figli e del lavoro apparendo sempre instancabile, bellissima, serena, pronta a giocare con Luna e Santiago, a coccolarli, a passare più tempo possibile con entrambi. Riesce anche a trovare il tempo e il modo per trascorrere con Stefano De Martino dei momenti importanti, da soli. Sembra che le giornate di Belen, le sue settimane, siano infinite.

Il vestito da fragola scelto per la sua Luna è una meraviglia. Il rosso, le foglioline, i puntini neri e orgogliosa la Rodriguez mostra tra le storie di Instagram la sua bambina. Luna al vestitino colorato preferisce il piedino e tutte le altre scoperte che continua a fare ogni giorno. Chissà quale vestitino di Carnevale le farà invece indossare il papà. Anche Antonino è sempre così attento e presente nella vita della sua piccolina.

Santiago forse non avrà nessuna maschera per Carnevale, lui è già grande. Ma quante fragoline vedremo in giro nei prossimi giorni?

