Carolina Marconi: “Girano voci che ho poche speranze ma io sto benone”

E’ assurdo che Carolina Marconi debba leggere notizie del genere che la riguardano ma che sono ovviamente notizie false. E’ la solita storia di chi spara cretinate per un like in più e manca totalmente di rispetto a tutti, alla persona interessata e a chi legge magari credendo alle fake news. Questa volta la falsa notizia è arrivata anche sotto gli occhi di Carolina Marconi che amareggiata ha dovuto difendersi e spiegare che sta benone. La falsa notizia riportava che per Carolina Marconi ci fossero poche speranze. Parole assurde oggi come ieri, notizie del tutto inventate. L’ex gieffina nel momento in cui ha avuto consapevolezza della malattia, del tumore al seno, ha trovato la forza per parlarne con i follower, per aiutare chi come lei stava attraversando la stessa lotta. E’ sempre stata sincera e non c’è stato un attimo in cui non ha avuto speranze.

Carolina Marconi sempre con il sorriso anche contro le fake news

Ieri ospite da I Fatto Vostri ha raccontato ancora una volta la sua battaglia contro il cancro al seno. Ha sottolineato quanto sia importante parlarne, chiedere aiuto. Di donne sole ne ha viste troppe, lei è invece molto fortunata, ha sempre avuto accanto la famiglia e più di tutti il suo compagno.

L’ex attaccante della Roma, Alessandro Tulli, le è sempre rimasto accanto più forte di lei ma Carolina Marconi sa bene che si chiudeva in bagno a piangere da solo. “Il mio compagno è un uomo straordinario, lo devo ringraziare, è un attaccante e mi ha guardato sempre con coraggio, aveva gli occhi piene di lacrime ma non si faceva mai vedere piangere davanti a me, mi diceva di lottare insieme, ma lui poi si nascondeva nel suo bagnetto dove si sfogava, e ogni tanto lo sentivo”. Carolina sta benissimo, si sta allenando, è come sempre bellissima e pronta a raccontare la sua storia per aiutare gli altri.