Per Caterina Balivo il regalo più bello del suo compleanno perfetto

Nessuna crisi tra Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera; in montagna per festeggiare il 42esimo compleanno della conduttrice c’era ovviamente anche lui. Un compleanno perfetto per la Balivo, non solo per la neve in Alto Adige, perché suo marito le era accanto e ha anche dato il permesso di pubblicare una sua foto ma perché si è concessa quello che non si concedeva da tempo. A festeggiare con Caterina Balivo c’erano le persone più importanti della sua vita, le amiche più care tra cui Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff. Non tutte le donne del suo cuore hanno potuto partecipare ma Sarah Balivo, la sorella più piccola, era lì con lei. Una festa di compleanno in baita circondata dalla neve è il sogno che ha realizzato e sui social spiega il regalo che si è fatta, uno dei più belli o forse il più bello tra tutti.

Caterina Balivo festeggia il compleanno sulla neve

“Per il mio compleanno mi sono fatta un regalo, uno dei più belli: mi sono goduta la realtà. Ieri ho passato uno dei compleanni più belli di sempre, uno di quelli che porterò nel cuore per tutta la vita. In mezzo al nulla, tra le montagne, circondata dall’amore delle persone che più contano per me, tra risate, cibo e vino” e sua sorella Sarah commenta che è stato davvero un compleanno perfetto.

“Ho voluto godere appieno di ogni momento e ho poggiato il telefono, del quale siamo sempre più schiavi e che troppo spesso ci ruba i momenti migliori” è anche un modo per scusarsi dell’assenza e di non avere ringraziato tutti per gli auguri.

“Sì ok, due story per ringraziare tutti mamma mi ha obbligato a farle, dice che è da maleducati non farlo, diciamo che le ho fatte a modo mio, scusate però se non ho risposto a tutti come faccio di solito, ora sapete il perché: grazie per i tanti messaggi d’auguri pian piano li recupero”.