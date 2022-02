La telefonata di Caterina Balivo a Cristiano Malgioglio spiazza chi segue Il Cantante Mascherato

E’ davvero così facile indovinare chi si nasconde dietro la maschera SoleLuna de Il Cantante Mascherato? E’ davvero Cristiano Malgioglio la risposta esatta o dopo la telefonata di Caterina Balivo investigatori e pubblico sono tornati al punto di partenza? Erano quasi tutti sicuri che SoleLuna fosse il famoso paroliere che ritroviamo in tante trasmissioni, tutti tranne Flavio Insinna che puntava si Massimo Lopez. Poi la Balivo ha preso il cellulare, ha chiamato Malgioglio e nessuno l’ha fermata. Cristiano ha risposto, quindi non è lui il cantante mascherato? Caterina Balivo ha iniziato a mostrare strani dubbi, ha pensato che la maschera potesse rispondere al telefono dal palco, che magari al telefono avesse risposto Massimo Lopez e questo significa che la sua telefonata era già prevista. Arisa ha proposto una videochiamata mentre anche Iva Zanicchi provava a chiamare il suo amico Malgioglio che non rispondeva. Caterina e Iva avevano lo stesso numero di cellulare e alla fine Milly Carlucci ha chiesto di tornare concentrati su di lei e di posare i telefonini, altrimenti li avrebbe “bucati”. Finzione o realtà?

Chi c’è sotto la maschera SoleLuna: Cristiano Malgioglio, Massimo Lopez, Platinette o chi?

SoleLuna semba muoversi proprio come Cristiano, davvero è così scontato e per questo il programma ha pensato alla telefonata? Anche gli indizi portano tutti a lui e dall’esibizione sembra palese sia lui.

Alla fine Malgioglio sembra avere risposto anche alla Zanicchi, un po’ stanco delle telefonate. Possibile? Malgioglio davvero non farebbe mai il cantante mascherato perché claustrofobico?

“ È stato un momento pieno di magia sul palco. Definirmi non è facile e pensare di aver capito è presuntuoso. Io posso essere sole o luna, uomo o donna. Fin da ragazzo avevo paura del buio, dormivo con la luce accesa” SoleLuna si racconta e ricorda la morte della madre. Se è davvero lui, chi ha risposto al telefono imitando la sua voce?