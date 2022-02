Francesco Facchinetti lascia Il Cantante Mascherato 2022? Carlucci svela perché c’è Iva Zanicchi in giuria

Piccolo imprevisto nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022: fra i quattro volti della giuria non è stato riconfermato Francesco Facchinetti. Il celebre figlio di Roby Facchinetti era in studio fino alla scorsa puntata ma, a sorpresa, non è più riapparso dietro il bancone degli investigatori nell’appuntamento del 18 febbraio 2022. Per quale motivo? È stato cacciato dalla produzione dello show di Rai Uno?

Ovviamente no. A svelare l’arcano ci ha pensato la padrona di casa de Il Cantante Mascherato 2022 – alias Milly Carlucci – in due momenti della giornata di oggi. Le dovute spiegazioni sono state date prima nel corso de La Vita in Diretta e in seguito proprio nel corso della diretta del talent show canoro. Scopriamo insieme tutti i dettagli del caso.

Francesco Facchinetti fuori dal Cantante Mascherato 2022? La verità

Già nel corso del pomeriggio di oggi 18 febbraio 2022, Milly Carlucci aveva anticipato l’assenza di Francesco Facchinetti dal quartetto di giurati nel corso di La Vita in Diretta: il talk show condotto da Alberto Matano. Proprio nel corso di un piccolo collegamento con il programma, la conduttrice aveva rivelato una notizia dell’ultim’ora: Francesco Facchinetti è risultato positivo ad un test covid e per questo non avrebbe potuto raggiungere gli studi de Il Cantante Mascherato in quanto in isolamento fiduciario.

A causa di questa quarantena, il posto di quarto giudice è stato occupato in questa seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2022 da Iva Zanicchi: la cantante era già di passaggio negli studi del programma in quanto era prevista la sua presenza in qualità di ospite duettante con due delle maschere in gara, Medusa e Soleluna.

Francesco Facchinetti ritornerà a Il Cantante Mascherato 2022 già dalla terza puntata? Forse è ancora presto per dirlo. Come vuole il protocollo, bisognerà prima attendere un esito negativo in un prossimo test covid; solo allora ci potranno essere le possibilità per un rientro per Facchinetti Jr. Ma siamo certi che Milly Carlucci non mancherà di rilasciare nuove informazioni nel corso della settimana attraverso i suoi social network ufficiali oppure proprio nel corso dei vari contenitori di Rai Uno.