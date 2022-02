Il Cantante Mascherato 2022: tutte le ipotesi social sui vip in gara, chi sono

Dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022, sul web è esploso il toto-maschera: ovvero cercare di indovinare chi sono gli undici personaggi famosi rimasti in gara che indossano i coloratissimi costumi dello show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Sappiamo con certezza che la Gallina è Fiordaliso in quanto è stata la prima eliminata e quindi smascherata di questa edizione del programma. Ma tutte le altre maschere?

Molte ipotesi si fanno sul Drago: c’è chi dice che potrebbe trattarsi di Andrea Iannone, chi Andrea Lo Cicero ma si fanno anche i nomi di Massimiliano Rosolino e Simone Di Pasquale. La scelta ricade su questi nomi in quanto la maschera ha rivelato di essere un personaggio famoso molto sportivo.

Il Cantante Mascherato 2022: tutte le ipotesi sulla maschere in gara

La maschera dell‘Aquila è indossata da una donna per molti commentatori social. C’è chi ci ha sentito la voce di Alba Parietti e chi di Asia Argento. Altri invece formulano una folle teoria secondo cui il duetto con Morgan dovrebbe ricondurre alla presenza di Bugo sotto la maschera del pennuto bianco.

Per il Pinguino ci viaggia su mille ipotesi: si fanno i nomi di Caparezza, Paolo Belli, Gabriele Cirilli, Pupo e di Edoardo Vianello (fra l’altro ospite della puntata d’esordio).

Sulla Volpe il pubblico da casa si è spaccato: incitati dai pareri dei giudici in studio, molti scommetto che sia Paolo Conticini, ma c’è chi prova a dare soluzioni diverte come Pago, Alberto Urso o Nino Frassica. Cassata da tutti l’ipotesi di vedere dentro la Volpe il conduttore Giancarlo Magalli.

Pastore Maremmano è al centro di un grande dibattito: da Marco Carta a Riccardo Fogli, passando per Marcello Cirillo. SoleLuna invece non lascia dubbi a nessuno: sono tutti d’accordo che si tratta di Cristiano Malgioglio. Su Camaleonte c’è dibattito: si fanno i nomi di Costantino della Gherardesca, Alessandro Gassmann, Lillo del duo Lillo e Greg e Riccardo Rossi.

Pesce Rosso non è in bolla a tutti: c’è chi ci sente Cristina D’Avena, chi Sandra Milo, chi Vladimir Luxuria ma non mancano nomi più pesanti come quelli di Luciana Littizzetto o Nina Zilli. Anche su Cavalluccio Marino si fa il nome di Cristina D’Avena ma anche quello di Sabrina Salerno, di Ivana Spagna, di Donatella Rettore, di Rita Pavone e di Alexia.

Medusa lascia in dubbio il pubblico de Il Cantante Mascherato: in lizza Anna Tatangelo, Bianca Guaccero, Bianca Atzei e Anna Oxa in primis. Sulla Lumaca non c’è chiarezza: è evidente che dentro ci siano almeno due persone ma i nomi sono dei più disparati: da Albano con Romina Jr al duo Izzo – Tognazzi passando persino per il trio dei Gemelli di Guidonia o ai quattro Cugini di Campagna.

