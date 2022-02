Il Cantante Mascherato 2022: Gallina è la prima eliminata, ecco chi era il vip in incognito

Il Cantante Mascherato è tornato in onda questa sera 11 febbraio 2022 con ben dodici nuovi personaggi mascherati e un primo eliminato. Anzi, forse dovremmo dire, una prima eliminata. Dopo il nuovo meccanismo a nomination, infatti, il televoto social da casa ha costretto la maschera della Gallina a lasciare immediatamente il programma e a smascherarsi. Ma altre due maschere sono ancora a rischio eliminazione e si giocheranno la permanenza nel programma in una sfida testa a testa nella seconda puntata.

In attesa di sapere quali saranno le sorti degli spareggianti Aquila e Pesce Rosso, a lasciarci subito le penne è stata la Gallina Bluebell: il vip che indossava questo costume ha dovuto gettare giù la maschera e rivelare a tutti la propria identità. Ecco di chi si trattava….

Il Cantante Mascherato 2022: Gallina è Fiordaliso

Non c’era grossi dubbi sul fatto che la maschera della Gallina fosse indossata proprio da Fiordaliso. La celebre cantante piacentina ha disseminato troppi indizi fin dalla sua prima clip introduttiva: ha ionizzato come suo solito sull’età da “gallina vecchia”, ha rivelato di avere due figli (rappresentati nel filmato da due uova) ma di non avere attualmente un partner al suo fianco. E ancora: ha spiegato di essere una artista da palcoscenico e che per lungo tempo è stata sottovalutata.

Agli indizi, Gallina alias Fiordaliso ha riferito anche che lo zucchero non è mancato in una delle sue canzoni. Il riferimento è ovviamente a Zucchero Fornaciari, autore del brano che la porto per la prima volta a calcare il palco del Festival di Castrocaro nel 1981. Lo stesso Zucchero è stato fra gli autori di “Non voglio mica la luna”, storico pezzo di Fiordaliso del 1984.

Come già detto, salutata la Gallina, altre due maschere restano in ballottaggio: una fra Aquila e Pesce Rosso abbandonerà il programma proprio all’inizio della seconda puntata. Chi verrà cacciato via dal televoto social? E chi invece rientrerà in gara e affronterà la regolare manche settimanale? Non ci resta che attendere il ritorno de Il Cantante Mascherato 2022 il prossimo venerdì 18 febbraio, sempre in prima serata su Rai Uno.

