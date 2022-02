Clizia Incorvaia racconta del parto e pubblica le foto scattate in ospedale

Clizia Incorvaia pubblica le foto scattate in ospedale, mostra il suo corpo a due giorni dal parto. Indossa la pancera adatta e ha ancora il braccialetto del ricovero al polso. Il bagno è quello dell’ospedale Gemelli e lei è una mamma felice che non ha subito il trauma del parto che invece vivono tante donne. E’ un intimo da mamma che ha appena dato alla luce il suo bambino, nero ma adatto al momento. Clizia Incorvaia è truccata, ha sistemato i capelli nel modo più carino nonostante la gran fatica delle ore precedenti e felice mostra a chi sta per vivere il parto che si può partorire con il sorriso.

Clizia Incorvaia due giorni dopo il parto

“Mi sento di scrivere questo post indirizzato a tutte le donne che ascoltano solo racconti traumatici sul parto e arrivano terrorizzate al grande giorno: il giorno in cui daranno la VITA al loro amore. Ho parlato con tante di noi così impanicate da decidere di fare il cesareo solo per paura del parto non perché vi fossero reali ragioni mediche”. E’ vero sono tante le donne che rinunciano subito al parto naturale perché terrorizzate ma non per colpa loro.

“Ho vissuto l’esperienza del parto grazie alla mia ginecologa e la mia ostetrica in maniera meravigliosa come il più bello dei viaggi mai intrapresi!! Preparandomi, informandomi ho gestito le contrazioni con la giusta respirazione – racconta – predisponendo la zona del perineo con l’ostetrica, poi nel momento opportuno l‘anestesista mi ha fatto l’epidurale ( grande conquista che ahimè le nostre nonne non avevano)”.

Clizia Incorvaia racconta tutto: “Sono riuscita a partorire senza episiotomia, così da poter star bene subito e il parto non è stato più PAURA ma FORZA e ADRENALINA – desidera dare la stessa forza alle altre mamme in attesa – Gioiosa di questo corpo che è più forte di ciò che pensassi. Felice di accogliere la VITA e osannarla come il più bel giorno di FESTA. P.S Queste foto le ho scattate in ospedale a 2 giorni dal parto”.