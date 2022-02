Clizia Incorvaia a casa con Gabriele: la festa di benvenuto è dolcissima

E’ il giorno dopo la festa di benvenuto a casa per il piccolo Gabriele, il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, ed è stata una festa in famiglia dolcissima. Questa mattina è ancora tutto un sogno per l’influencer che mostra che tutto è ancora lì, i deliziosi addobbi sono tutti in casa mentre il suo bambino dorme sereno. Clizia Incorvaia brinda felice, abbraccia Eleonora Giorgi, bacia Paolo, posa con la mamma e il papà e poi c’è la primogenita, la piccola Nina che è pazza di gioia per l’arrivo del suo fratellino. La festa di benvenuto per Gabriele Ciavarro non poteva che essere così, perfetta, dolcissima, piena d’amore. Tutti nella casa della coppia per conoscere il nuovo arrivato, tutta la famiglia, o quasi tutta, nel loro appartamento.

Per il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro una festa in famiglia

Poche persone, la famiglia, non serve altro. Poi ci sono tanti palloncini, gli orsacchiotti, i confetti, biscotti buonissimi e bellissimi, la torta per le foto da conservare per sempre e il nome del piccolo ben in vista: Gabriele.

Clizia è molto golosa, assaggerebbe tutto ma quei dolcetti sono così belli. Davvero difficili dire chi tra i presenti sia il più felice. I nonni sono tutti già innamorati del nipotino, anche se è Eleonora Giorgi a dirlo da sempre che con l’arrivo del piccolo sarebbe diventata la nonna più fortunata, pronta ad esserci sempre ma senza esagerare per non essere invadente.

Nina ha solo 6 anni ma nessuna gelosia, per il momento, ha accolto il fratellino come la sua mamma immaginava. Un momento unico per la coppia e per tutta la famiglia. Nel loro casa il GF Vip è stato ben più che un reality show, un lavoro. A Clizia e Paolo il Grande Fratello ha cambiato la vita e ha regalato solo felicità.