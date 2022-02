Clizia Incorvaia e Paolo pazzi di gioia: colazione per tre con il piccolo principe di casa (FOTO)

Con i volti ancora molto provati, ma sicuramente più rilassati rispetto a qualche ora fa, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro condividono con i loro fan che tanto li amano, i primi scatti dall’ospedale. Dopo la nascita del piccolo Gabriele, arrivato il 19 febbraio, Clizia è ancora in ospedale dove viene coccolata dal suo amatissimo Paolo. Una gioia grandissima per entrambi: Clizia pazza di gioia per l’arrivo di un piccolo principe, dopo aver cresciuto e amato alla follia la sua Nina. Per Paolo prima volta da papà e la grandissima gioia di poter stringere la manina di Gabriele. Il nome lo hanno scelto insieme Clizia e Paolo anche se da sempre, il figlio di Eleonora Giorgi avrebbe desiderato chiamare così suo figlio. E Clizia lo ha in qualche modo accontentato.

Oggi i due si mostrano felicissimi mentre fanno colazione insieme e mentre Clizia allatta il suo piccolino: “colazione per tre” scrivono postando sui social questi scatti di una nuova vita appena iniziata. Il piccolo Gabriele allatta mentre Paolo si tira su con un bel cornetto. Per il momento restano in ospedale anche se va tutto bene e quindi nelle prossime ore potrebbero tornare a casa.

Le prime foto di Clizia e Gabriele dall’ospedale

“Chi sarà il mio principe, Gabriele o Paolo ” scherza Clizia dall’ospedale mentre culla tra le sue braccia il neonato e ovviamente rivela poi di essere innamorata di entrambi!

Sono tantissimi i messaggi di affetto e di auguri che nelle ultime ore Paolo e Clizia hanno ricevuto, anche quelli degli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 4. Una edizione speciale, visto che Clizia e Ciavarro si conobbero proprio in quel contesto e da lì nacque la loro bellissima storia d’amore consacrata oggi dall’arrivo del piccolo Gabriele. Non possiamo quindi che unirci nuovamente dando anche noi il nostro più grande benvenuto al piccolo.