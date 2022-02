Nonna Eleonora Giorgi pubblica la prima foto del figlio di Clizia e Paolo

Per Eleonora Giorgi diventare nonna era il momento che attendeva non solo da mesi ma da un bel po’ di tempo e ieri con la nascita di Gabriele è lei la nonna più felice. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono diventati genitori e la Giorgi è due volte pazza di gioia, per il suo Paolo, per la dolcissima nuora, per se stessa. E chissà che anche Massimo Ciavarro adesso che è nonno rinunci anche ad essere così orso, come lo hanno più volte definito. Eleonora Giorgi ha atteso che Clizia e Paolo facessero il loro annuncio più bello e poi ha scelto la foto da pubblicare, la prima foto del suo primo nipote. Uno scatto che fa sorridere, il piccolo Ciavarrino con il dito medio già alzato e il suo papà che commenta “Il monello di mamma e papà”. Dimostra già di avere un bel caratterino, saranno più o meno questi i commenti in famiglia.

Un parto con il sorriso per Clizia Incorvaia

Clizia è al suo secondo parto, già mamma di una bellissima bambina nata dal matrimonio con Francesco Sarcina. E’ stato un parto con il sorriso, come commentato nelle storie di Instagram in cui la influencer ringrazia la struttura in cui è nato il suo piccolino.

Famiglia al settimo cielo anche se l’attrice di Borotalco e mille altri film non pensava che sarebbe stato Paolo il primo a diventare a papà, è il figlio più piccolo.

“Nonna Ele! Feliceeeee!” ha scritto la Giorgi mostrando la manina del suo nipotino, ancora prima di dare il benvenuto al mondo al piccolo. “Benvenuto Gabriele!” ha poi scritto e ovviamente ha anche ringraziato, come fa sempre, Clizia e Paolo aggiungendo tanti cuori.

Tantissimi gli auguri per la coppia ma anche per la nonna. Una vera favola d’amore che ha avuto inizio nella casa del Grande Fratello Vip.