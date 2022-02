Clizia Incorvaia mamma bis, Paolo Ciavarro papà: l’annuncio è social

Due anni fa quando Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP, difficilmente avrebbero potuto immaginare che a due anni di distanza, si sarebbero ritrovati in una stanza d’ospedale, per stringere il loro bambino! E invece è successo. Oggi Clizia e Paolo sono diventati genitori ( nel caso della bella siciliana per la seconda volta). Nessuna sorpresa per il nome del piccolo: come avevano annunciato già da tempo, alla fine il sogno di Paolo si è realizzato. Ciavarro infatti aveva detto di essere legatissimo al nome Gabriele, tanto che aveva anche pensato di cambiare il suo. Ma non ce n’è stato bisogno perchè oggi un piccolo Gabriele c’è nella famiglia ed è il bambino che lui e Clizia hanno avuto. Oggi 19 febbraio l’annuncio sui social. E pensare che proprio 5 giorni fa li avevamo visti nella casa del Grande Fratello VIP con il pancione di Clizia e la grande emozione di Paolo, per festeggiare, due anni dopo, il loro amore, in quella casa in cui tutto è iniziato.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia presentano il piccolo Gabriele

Con una foto sui social, la coppia ha dato l’annuncio dell’arrivo del piccolo Gabriele, nato poche ore fa. Effettivamente i fan della coppia si erano un po’ insospettiti oggi visto che nè Paolo nè Clizia avevano postato delle foto o delle storie sui social. E hanno pensato che potesse esser arrivato il grande giorno e così è stato! Non ci resta che fare i nostri più sinceri auguri alla coppia e dare il benvenuto al piccolo Gabriele.

Per ora Paolo e Clizia non hanno raccontato molto di questa giornata piena di emozioni sui social ma siamo sicuri che nelle prossime ore, condivideranno anche tutta la loro felicità con le persone che li seguono.