Clizia Incorvaia pronta per il parto ufficializza il nome del figlio

Clizia Incorvaia non chiama più suo figlio bebè, pronta per il parto ha scleto il nome e lo ufficializza anche sul suo profilo social. A Verissimo era stato Paolo Ciavarro a rivelare il nome del piccolo ma Clizia non era ancora sicura, preferiva vedere il volto del suo bambino, farlo nascere prima di dargli il nome, voleva fosse quello giusto. Alla fine ha vinto Paolo, Clizia Incorvaia ha appena smesso di chiamare il suo bambino “bebè” e ha confermato che il piccolino si chiamerà Gabriele. E’ il nome scelto da Paolo, erano d’accordo che se fosse stata femmina l’avrebbe scelto lei. Nina che ha 6 anni ed è nata dal matrimonio con Francesco Sarcina, sta per diventare sorella maggiore, ormai manco poco al parto. Addirittura potrebbero mancare pochi giorni se non poche ore.

Clizia Incorvaia confida che oggi è Ko

Il pancione sembra scendere sempre di più ma questa è una cosa che Clizia ha notato già da settimane, era sicura di partorire ben prima, invece Gabriele per il momento non ha anticipato la data. La gravidanza però è agli sgoccioli.

Clizia e Paolo hanno appena festeggiato i due anni d’amore, ieri: “8 febbraio 2022 festeggiamo i nostri due anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele” è così che hanno voluto festeggiare, facendo anche il regalo ai fan, quello del nome ormai certo. La coppia non ha resistito, è davvero difficile attendere il momento della nascita e non chiamare il proprio figlio con il nome già scelto anche se è ancora nel pancione.

Paolo non vede l’ora, Clizia anche questa volta sente che il momento sta per arrivare, che il parto è vicinissimo. Più emozionata di tutti è nonna Eleonora. La Giorgi ha scritto alla nuova una lettera bellissima, pronta anche lei a fare la sua parte, la baby sitter ogni volta che lo vorranno.

