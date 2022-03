Michelle Hunziker pubblicizza il drenante mostrando il lato B perfetto come tanti anni fa

Quasi 30 anni dopo Michelle Hunziker mostra il lato B in intimo, questa volta dalle Maldive per pubblicizzare i prodotti della sua linea Goovi e se i risultati per tutte possono avvicinarsi al suo corpo ben venga il drenante di Michelle Hunziker. Il suo buongiorno su Instagram inizia con un bel piatto di frutta esotica e con il suo vitaminico. Un pieno di energia per la showgirl e conduttrice ma lei si allena da sempre, non si arriva a 45 anni con il suo corpo se per anni si resta sedute sul divano. In forma perfetta in bikini Michelle Hunziker si lascia fotografare da una delle sue amiche e collaboratrici più care, Laura Barenghi.

Michelle Hunziker più in forma che mai a 45 anni

Non un filo di grasso, non un filo di cellulite e il lato B perfetto, quasi come 28 anni fa ai tempi della pubblicità che sui cartelloni di tutta Italia mostrava il suo fondoschiena. Accettò quel lavoro sperando che nessuno la riconoscesse mai, invece ancora oggi tutti ricordano quella immagine.

Bellissima ma non del tutto felice. Un secondo fallimento per Michelle Hunziker, un secondo matrimonio con divorzio. Pochi i sorrisi, sono tutti per le sue figlie, le piccole Sole e Celeste che sono con lei in vacanza in quel paradiso in cui Michelle spera di ritrovare tutta la energia.

Ha messo a riposo la testa ma continua a lavorare, anche per lei quegli scatti sono pubblicità, lavoro, ma aveva bisogno di staccare. Non dimentica che in Ucraina c’è la guerra, non fa finta di niente ma continua a pubblicare anche pensieri di pace, di solidarietà verso un popolo che è vicinissimo a noi in Italia.

La prima puntata di Michelle Impossible è stata un successo, complice anche la presenza di Eros Ramazzotti. La seconda un po’ meno ma è andata benissimo ugualmente. Il pubblico è dalla parte di Michelle Hunziker, dalla parte di una donna che non rinuncia alla felicità per se stessa e per chi ama.