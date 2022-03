Mara Venier: quel “Buongiorno signora” di sua madre era il ricordo più doloroso

Mara Venier limpida come sempre ha mostrato il suo ritorno a Venezia dopo avere per anni confidato che aveva paura di tornare, di soffrire troppo perché sua madre non c’era più. E’ la malattia che ha portato via mamma Elsa ancora prima della morte, è l’Alzheimer che ha dato tanto dolore a Mara Venier. Alla rivista Chi la conduttrice racconta il ricordo più doloroso, quel “Buongiorno signora”. Erano le parole di sua madre quando la vedeva, quando ormai non la riconosceva più. E’ un dolore immenso per ogni figlio, per ogni persona che ama chi non ricorda più nulla perché la malattia ha cancellato tutto. Avere una madre, il bene più grande e poi essere trattata come un’estranea; Mara Venier aveva il timore che tornando a Venezia avrebbe vissuto di nuovo quei momenti, che avrebbe pensato a quel buio, alla malattia della madre.

Mara Venier adesso è finalmente felice

Dopo anni è di nuovo felice perché non ha più quel peso sul petto. Ci ha messo sette lunghi anni per tornare a casa e per andare sulla tomba della sua mamma. Quella sera ha pianto tanto pensando anche agli anni in cui non è riuscita a tornare, a tutto il dolore. Dopo tanto tempo oggi non è più triste e al settimanale di Alfonso Signorini svela cosa aveva nel cuore, a cosa ha pensato in questi anni, dal 2015, da quando mamma Elsa non c’è più.

“Ho ritrovato tutto di mamma, ma tutto il bello che c’è stato, non il dolore, non la malattia, non quel ‘Buongiorno signora’ che mi riservava negli ultimi tempi dell’Alzheimer. Ho dimenticato tutto, vedo la mamma com’era: bella. E oggi, dopo tanto tempo, non sono triste”.

Mamma Elsa era sempre con lei, sempre accanto a lei. Mara Venier non ha mai nascosto la depressione in cui era caduta quando la madre si è spenta per sempre, provate entrambe dalla malattia. Oggi non ricorda il dolore ma tutti gli anni felici insieme.