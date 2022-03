Per la prima volta Mara Venier al cimitero dalla mamma: “Ho chiuso quel cerchio”

La scorsa settimana Mara Venier è stata a Venezia, è tornata nella sua città per la prima volta dopo la morte della mamma. E’ riuscita per la prima vola ad andare da lei al cimitero e alla rivista Chi racconta quel momento, confida come si sente adesso. Mara Venier ha chiuso un cerchio, usa queste parole per spiegare cosa è avvenuto in lei tornando a Venezia. Questa volta ha accettato l’invito del sindaco, questa volta non ha detto no, si è fatta accompagnare da persone a lei carissime e anche se Nicola, suo marito, è lontano, è riuscita a superare tutto. Mara Venier confessa che aveva un peso sul petto e che adesso quel dolore così forte non c’è più. Andando al cimitero da mamma Elsa è riuscita a parlarle, a baciare la meravigliosa foto sulla tomba.

Mara Venier ha pianto tutta la notte

“Mi sono fermata al cimitero per la prima volta da quando lei se n’è andata. E lì le ho parlato, ho parlato con la mia mamma. E le ho dato un sacco di baci, l’ho carezzata sul viso perché quella foto che c’è lì è meravigliosa. E’ stato molto commovente, è stato anche un momento per me, come dire, controverso” è stato anche molto doloroso, la notte ha pianto tutto il tempo, ha dormito pochissimo, voleva vedere Venezia in ogni istante. Continuava ad affacciarsi in terrazza per riempirsi il cuore e gli occhi.

“Mamma non c’è più, ma io l’ho ritrovata qui e l’ho ritrovata come volevo io, senza dolore. Questa mattina mi sono sentita felice, per la prima volta davvero felice. Ho chiuso quel cerchio e ci ho messo sette anni, ma oggi sono serena, sono felice, oso dirlo, stamattina mi sono svegliata e la mia Venezia era bellissima per me, non sento più quella disperazione, quella pietra sopra al petto”. A Venezia ha ritovato tutto il bello della mamma, non la malattia, non il dolore.