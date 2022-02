Mara Venier al Carnevale di Venezia, con lei c’è anche Bruno Vespa in maschera

Mara Venier è stata invitata a Venezia per il Carnevale dal sindaco ma nella sua amata città ha ritrovato tutto, anche gli amici e soprattutto le emozioni. E’ arrivata in motoscafo, emozionata e ha continuato ad emozionarsi per tutto il tempo fino alla partenza, il ritorno a Roma. Da Venezia Mara Venier mancava da 8 anni, dalla morte della sua mamma; non aveva più avuto il coraggio di tornare, aveva paura di soffrire ancora e invece ieri ha capito che era importante compiere questo passo. “Sono molto felice di essere qui, veramente” ha commentato la conduttrice tra sue storie Instagram mentre come una bimba si guardava intorno cercando di memorizzare ogni attimo di tutta quella allegria. Ieri sera una festa in maschera, un tuffo nel passato.

Mara Venier in maschera a Venezia

Un abito bellissimo e l’emozione di essere lì, così ieri sera Mara Venier ha festeggiato di nuovo il Carnevale come non faceva a tempo ma soprattutto nella sua incantevole Venezia. Tanti gli amici che ha ritrovato tornando nei luoghi a lei tanto cari; al tavolo con lei vestito in maschera c’era anche Bruno Vespa.

Emozioni su emozioni questo ieri ha vissuto la padrona di casa di Domenica In. Mamma Elsa è morta 8 anni fa, ma già prima la malattia l’aveva allontanata da lei perché la sua mamma non la riconosceva più. La Venier ha sempre mostrato parte del suo dolore, ha sempre cercato di trattenere le lacrime ma il suo pubblico sa bene quanto sia stato importante per lei andare a Venezia, tornare nella sua città dalla sua mamma. Il Carnevale era solo una scusa, non poteva dire di no questa volta a un invito formale, all’invito degli amici. Era il momento giusto per tornare e per tornare a sognare con gli abiti di Carnevale.

Ha poi preso l’aereo per arrivare presto a Roma, pronta per le prove di Domenica In.