Michelle Hunziker prima e dopo il trucco fatto in dieci minuti

Bellissima e in gran forma Michelle Hunziker si diverte alle Maldive e mostra anche il suo trucco veloce, quello fatto con i suoi prodotti Goovi. Alle Maldive è con le sue bambine Sole e Celeste e con le amiche. E’ il primo viaggio da single, è quello di cui aveva bisogno per staccare da tutto, per fare riposare la testa. In valigia Michelle Hunziker ha messo un bel po’ di creme e trucchi, utilissimi per uso personale ma anche per pubblicizzare il suo brand. Con la Hunziker alle Maldive c’è anche Laura Barenghi, una della sue più care amiche ma è anche la sua truccatrice, è lei che si occupa della sua immagine ma è sempre con lei che riesce a ridere. Michelle mostra solo le risate, la forza, anche se ha già confessato che questo periodo per lei è molto difficile, perché la separazione, il fallimento di un matrimonio è sempre un lutto, un dolore da affrontare.

Michelle Hunziker con e senza trucco

Un bel make up aiuta tutte ad affrontare meglio la giornata, anche se Michelle Hunziker sembra non averne bisogno. In tv e per i vari shooting il trucco è di certo ben più complicato da realizzare ma in vacanza basta poco. In dieci minuti il trucco è fatto, Laura Barenghi ha usato ovviamente i cosmetici di Michelle.

Michelle Hunziker con e senza trucco non è poi così diversa, la sua pelle non ha macchie, le rughe quasi non la sfiorano. Certo una base perfetta aiuta, il mascara e il blush aggiungono altro e poi le labbra lasciate al loro colore naturale.

Una foto di schiena della showgirl e conduttrice mostra un dettaglio che l’ha colpita. Si era distesa con la schiena sulla sabbia bianchissima delle Maldive, quando si è alzata la sabbia aveva formato un cuore. Non smette di credere nell’amore, lo farà sempre anche se ha già due matrimoni falliti alle spalle.