Antonella Clerici, fine settimana a Venezia con Maelle e la sorella: “Torniamo a viaggiare”

E’ stato un fine settimana speciale per Antonella Clerici, a Venezia con sua figlia Maelle ma con loro c’era anche la sorella della conduttrice, Cristina. Una breve vacanza tra donne, le donne più importanti per Antonella Clerici; lo racconta ad inizio puntata di E’ sempre mezzogiorno, lo racconta sui social. Non c’è bisogno di molte parole, è un’esigenza che abbiamo un po’ tutti in questo periodo, quella di tornare a viaggiare e di farlo solo con le persone che amiamo. Dopo due anni in cui il mondo si è fermato, dopo due anni pieni di paura, che in parte ancora ci appartiene, il messaggio è di tornare a vivere, di tornare a viaggiare, possiamo farlo ma sempre con cautela.

Antonella Clerici felice a Venezia con sua figlia Maelle

“Le temperature risalgono e la pioggia smette e speriamo che arrivi davvero questa primavera”. Antonella desidera parlare solo di cose belle e racconta anche un po’ della sua vita. “Sono stata a Venezia, ho fatto un fine settimana bellissimo con la mia bambina, mi mancava stare un po’ con lei. Ho fatto tutto quello che fanno i turisti e sono stata davvero bene. Una città d’arte meravigliosa. E’ ora di rimettersi un po’ in viaggio, di vedere il nostro Paese perché abbiamo bisogno di riempirci un po’ anche di bellezza”.

La Clerici è tra i vip che durante la pandemia hanno dato il buon esempio, anche per rispetto al suo pubblico ha evitato di viaggiare, di scappare in chissà quale paradiso come hanno invece fatto altri personaggi noti. Adesso aveva bisogno di stare con sua figlia, di dedicarsi solo a lei, di viaggiare un po’ con lei. Zia Cristina è una figura importantissima nella vita di Maelle, la zia amica a cui confidare cose che non si dicono alla mamma. Deve essere stato davvero un fine settimana speciale.