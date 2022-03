Antonella Clerici solo adesso racconta dell’operazione d’urgenza a Vittorio Garrone

Solo adesso che tutto è passato Antonella Clerici racconta dell’operazione d’urgenza subita da Vittorio Garrone. Il suo compagno è tornato a casa, sta bene, zoppica un po’, confida la Clerici, ma il peggio è passato. Deve riprendere le forze, è in convalescenza dopo aver sofferto tanto. Nei giorni scorsi Antonella Clerici aveva pubblicato una foto con Vittorio Garrone ma senza dire niente, sembrava una dedica d’amore come tutte le altre e invece lui era in ospedale a causa di dolori atroci, a causa di un’ernia che ha poi tolto. L’operazione era necessaria così come per Antonella era ovvio tenere tutto dentro, non mostrare la stanchezza delle sue notti in bianco passate accanto a lui. E’ sempre mezzogiorno ha il compito di portare spensieratezza nelle case degli italiani e la Clerici non ha confuso la vita privata con il lavoro.

Per Vittorio Garrone il dolce alle banane di Zia Cri

Tra le storie di Instagram la gioia del ritorno a casa di Vittorio; la dichiarazione d’amore dell’imprenditore alla conduttrice che con amore immenso ha alleviato le sue sofferenze. Solo quando è arrivato il momento della ricetta di Zia Cri la Clerici ha accennato all’operazione di Vittorio Garrone, solo adesso che tutto è passato. Le banane sono ricche di potassio ed Evelina Flachi durante la ricetta di Zia Cri del banana bread ha spiegato che sono energia pronta per la quota di zuccheri mentre i minerali aiutano a recuperare la muscolatura dopo uno sforzo. Le banane sono perfette per gli sportivi ma anche per chi deve recuperare come Vittorio.

“Lo darà a Vittorio che poverino è stato operato di ernia d’urgenza. Adesso sa bene, lo rimettiamo in sesto, è un po’ zoppetto ma ha sofferto talmente tanto che l’operazione era necessaria”.

Quanti avrebbero approfittato del difficile momento per raccontare tutto, per ricevere apprezzamenti dal pubblico. C’è chi invece evita.