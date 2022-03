Vittorio Garrone è tornato a casa, la dichiarazione d’amore ad Antonella Clerici

Vittorio Garrone ha lasciato l’ospedale ed è tornato a casa da Antonella Clerici. A lei ha dedicato parole meravigliose svelando che la conduttrice si è divisa tra l’ospedale e lo studio di E’ sempre mezzogiorno. Tante notti in bianco per Antonella Clerici che ha assistito il suo compagno cercando di alleviare le sue sofferenze. In queste settimane di diretta dallo studio di E’ sempre mezzogiorno la Clerici ha solo accennato ai problemi di salute di Vittorio Garrone e alle sue notti in bianco, evitando di parlare dei suoi problemi, consapevole che il pubblico ha bisogno di serenità, della leggerezza che pochi programmi riescono a regalare in questo periodo. Un’ernia ha costretto Garrone al ricovero in ospedale e poi all’intervento. Non è stato un periodo semplice ma niente di così grave, adesso tutto è superato.

La dichiarazione d’amore di Vittorio Garrone ad Antonella Clerici

“Mi sono sentito da te così amato nel sacrificio interminabile che mi hai dedicato, nell’ alleviare le mie sofferenze e poi dopo notti in bianco, la tua energia e passione per il tuo pubblico del 12, per chi soffre più di me, per chi ha bisogno di conforto e leggerezza. Tu Amore nella gioia e nella sofferenza, tu per me vita immensa” parole bellissime di Vittorio per Antonella e così il pubblico scopre che il sospetto era reale, che la conduttrice non ha fatto pesare ai suoi telespettatori le difficoltà che stava vivendo.

Non c’è stato un attimo in cui ha mollato ma ha sempre sorriso pur con tutta la stanchezza e la preoccupazione. “Sposalooooo” urla una follower tra i commenti: “Che bellissime parole ti ha detto, non esistono più questi uomini, lui è la classica rara mosca bianca”. Si potrebbe dire lo stesso a Garrone ma sono solo suggerimenti che fanno sorridere, non serve un documento per vivere il vero amore.