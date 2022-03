Vittorio Garrone ancora in ospedale, Antonella Clerici pubblica la foto dopo l’operazione

Come sta Vittorio Garrone? Dal 14 marzo quando Antonella Clerici ha pubblicato la foto con il suo compagno dedicandogli un messaggio comprensibile a pochi è passato un po’ più di qualche giorno. La Clerici ha poi confidato in diretta nello studio di E’ sempre mezzogiorno che Vittorio Garrone era stato molto male a causa di un’ernia. La conduttrice ha proseguito sempre serena il suo lavoro limitandosi ogni tanto a dire che era un periodo un po’ complicato ma ovviamente ormai da tempo è un periodo complicato un po’ per tutti e non ha detto altro sulle condizioni di salute del suo compagno. Oggi ha finalmente aggiornato i suoi follower, i fan che la seguono non solo in tv ma anche sui social.

Una foto dall’ospedale e Antonella Clerici sorride, il periodo brutto è passato e racconta in poche parole: “Ernia tolta”. Vittorio Garrone è ancora in ospedale ma sta benissimo, ha appena mangiato la sua colazione e di certo non vede l’ora di tornare nella sua casa nel bosco. Per lui la dedica è una delle sue canzoni preferite, quelle che mettono il buon umore e danno gran forza con poche note.

A breve di certo Vittorio Garrone tornerà a casa da Antonella Clerici e dai suoi figli e per la conduttrice potrà essere finalmente primavera. Il loro amore è davvero speciale, si sono incontrati quando forse entrambi pensavano di avere chiuso con l’amore, con i legami che durano per sempre. Invece, un’amica in comune, Evelina Flachi, ha pensato che fossero fatti l’uno per l’altra, li ha presentati e il seguito della storia l’hanno scritto Antonella e Vittorio. La Clerci per lui ha trasformato la sua vita, ha lasciato Roma e la sua casa, si è trasferita in Piemonte, in montagna, in un bosco meraviglioso. Ha tentato di lasciare il suo mezzogiorno in tv ma le mancava. Tutto alla fine è andato come forse non aveva nemmeno sognato.