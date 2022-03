Antonella Clerici: “Io non ho dormito nemmeno stanotte”

Sono giorni difficili per Antonella Clerici, lo sottolinea mentre aiuta in cucina Ivano Ricchebono. Come sta Vittorio Garrone? E’ lui il motivo delle sue preoccupazioni? Anche questa notte Antonella Clerici non ha dormito ma potrebbe essere per il periodo che stiamo attraversando tutti ormai da tempo, in più ovviamene la guerra angoscia tutti. Vittorio Garrone però la scorsa settimana era in ospedale ricoverato a causa di un’ernia, niente di preoccupante; la Clerici ha cercato di non parlarne troppo ma oggi la sua confidenza sul non riuscire a dormire ha preoccupato un po’ i suoi fan, i telespettatori di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici: “Voglio festeggiare con voi il secondo giorno di primavera”

“Abbiamo bisogno di alleggerirci e per farlo bisogna mantenere il contatto con la natura, camminare, anche in un parco se abitiamo in città o in un bosco – è così che Antonella Clerici oggi ha iniziato la sua puntata del lunedì – leggere, respirare, pensare e lasciarsi andare è molto importante per alleggerire”.

La conduttrice si sposta per il gioco dell’albero e dal suo bosco in tv: “Lo scoiattolino ha capito tutto dalla vita ma dobbiamo imparare dalla natura”. Lo ripete da sempre ma il messaggio sembra non arrivare.

Il pensiero è sempre rivolto alla guerra in Ucraina e dopo avere ascoltato il discorso di Zelensky al Parlamento italiano la Clerici non può non pensare alle sue parole: “Pensate se accadesse a Genova, se venisse distrutta radicalmente al suolo. Perché per capire le cose bisogna che le immagini… Grande sostegno, la sua Z è l’unica che porterei scritta sulla maglietta”. Ma E’ sempre mezzogiorno ha il compito di alleggerire, Antonella Clerici butta fuori tutta l’aria, si inizia ma confessa: “Io non ho dormito neanche stanotte”. E’ come sempre vera, spontanea, come sempre le sue parole hanno uno scopo preciso, la leggerezza non è superficialità, anche in cucina.