Antonella Clerici: “Ci sono due cose che dovremmo lasciare ai figli”

I problemi non sono di certo finiti, Antonella Clerici cerca di portare come sempre la giusta leggerezza con E’ sempre mezzogiorno e oggi la sua frase è per la festa del papà. Si festeggia domani ma Antonella Clerici non sarà in onda, ha però un messaggio che spera arrivi a tutti e non solo ai papà e ai figli. Leggerezza non è mai superficialità per Antonella Clerici, domani 19 marzo si festeggia una data che dovrebbe essere importante per tutti, dovrebbe essere permessa a tutti. I papà fanno di tutto per i propri figli e nella vita reale, quella vera, ci sono abbracci, silenzi, litigi e discussioni. La vita vera non è sempre facile, non è sempre e solo sorrisi e risate, tutto va affrontato, i problemi, la crescita, tutto nel modo migliore. Ma c’è una frase che racchiude tutto, che racchiude quello che dovemmo lasciare ai figli. Non sono parole rivolte solo ai papà ma domani è la festa del papà e questo messaggio è rivolto a loro, poi ognuno può farlo diventare un messaggio ancora più importante e attuale.

Gli auguri di Antonella Clerici per la festa del papà

“I papà fanno di tutto per i figli. Ci sono abbracci, silenzi, litigi e discussioni. Tutto questo fa parte della vita, ma c’è una frase che racchiude tutto…” è la frase dello scrittore William Hodding Carter: “Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali”. Le radici per restare e le ali per volare via. Purtroppo non è sempre così ma questo è alla base di tutto anche quando si litiga, anche quando non ci sono parole ma resta l’amore, sempre.

Domani è la festa del papà e purtroppo non tutti i bambini, non tutti i figli potranno festeggiarlo, il periodo storico che stiamo vivendo è assurdo.