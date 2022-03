Vittorio Garrone in ospedale, Antonella Clerici spiega che è stato malissimo

Vittorio Garrone è in ospedale, il compagno di Antonella Clerici da giorni è ricoverato in ospedale, ecco spiegato il post di qualche giorno fa della conduttrice. Antonella Clerici a inizio settimana ha pubblicato una foto con il suo compagno, taggando Vittorio Garrone e aggiungendo un semplice “Io e te”. Lui non aveva risposto, non aveva condiviso quel post e adesso si intuisce il motivo di tutto. Il compagno di Antonella Clerici è stato molto male, ricoverato da qualche giorno in ospedale è ancora nella stessa struttura. In genere la Clerici racconta sempre tutto al suo pubblico ma in questa settimana non ha detto nulla di ciò che stava accadendo nella sua famiglia. L’aveva però raccontato ai suoi colleghi e amici, ai protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Ed è nella puntata di oggi del suo programma del mezzogiorno che ha rivelato cosa è successo e come sta Vittorio.

Il compagno di Antonella Clerici ricoverato in ospedale per un’ernia

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno la padrona di casa è in compagnia di Daniele Persegani che cucina la trippa fritta, una vera bomba di gusto. Antonella Clerici diventa pensierosa: “Sto pensando al mio Vittorio che ha avuto un’ernia poverino ed è stato malissimo e che adesso è in ospedale e ci sta guardando” sorride ma fa anche trasparire che sono stati giorni un po’ complicati. La trippa è uno dei cibi preferiti di Garrone: “Sai che in ospedale si mangia poco…”. Lorenzo Biagiarelli lo immagina correre scappando via dall’ospedale per andare da loro a mangiare la trippa. “Che corre è difficile in questo momento…” conclude Antonella.

E’ chiaro che in questo periodo così complicato per tutti Antonella Clerici non abbia voluto dire niente dei problemi in casa sua, di certo molto meno preoccupanti della guerra e di tutto il dolore che sta scatenando. Anche questa volta ha agito nel modo giusto rivelando poi in poche parole cosa sta attraversando in questo periodo.