Bianca Balti apre il suo cuore a Silvia Toffanin e racconta di abusi e violenze subite

E’ stata una intervista molto forte e toccante quella che abbiamo visto nella puntata di Verissimo il 3 aprile 2022 con Bianca Balti protagonista. La modella, si è raccontata a Silvia Toffanin aprendo il suo cuore e rivelandole delle tante sofferenze che ha affrontato. E’ caduta ma si è rialzata e nello studio del programma di Canale 5 racconta di quel passato pieno di momento difficili, che c’è e non può essere dimenticato. Ma si può andare avanti e lei sta cercando di farlo.

Le prime violenze a 14 anni, il racconto di Bianca Balti a Verissimo

«A 14 anni – ha raccontato la modella – ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale. Solo dopo tanti anni, grazie alla terapia, mi sono tornati mente dei ricordi e ho capito che in quell’occasione un ragazzo mi aveva molestato, mi toccava senza il mio consenso».

Le cicatrici sono tante ma Bianca Balti cerca di rinascere e di rialzarsi dopo un passato burrascoso in cui il capitolo uomini, sembra dover essere quello da dimenticare. Anche con uno dei suoi primi fidanzati, le cose non andarono bene, anzi. Purtroppo anche in questo caso, si parla di violenze. Nello studio di Verissimo la Balti ha spiegato: «Era il ragazzo con cui uscivo, mi piaceva, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio. Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po’ per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no».

Con il passare degli anni, come la stessa Bianca racconta a Silvia Toffanin, si è resa conto di ambire così tanto alla storia da sogno, al matrimonio perfetto che, distratta da questo, non ha saputo valutare le persone che erano al suo fianco, continuando a sbagliare.