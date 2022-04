Elena Morali pupa al naturale in passato, rifatta oggi. Piovono accuse dalle colleghe: ha esagerato

Se state seguendo La Pupa e il secchione Show sapete che Barbara d’Urso ha assoldato nel cast Elena Morali, che negli ultimi anni ha reso possibili ore e ore di programmi come Live, Domenica Live e Pomeriggio 5 con le sue storie. Insomma uno di quei volti che erano spariti dalla circolazione dopo che Berlusconi aveva chiesto di non fare più intrattenimento e gossip ma di lasciare spazio ad altro. Come si suol dire, si esce dalla porta e si entra dalla finestra e per Elena Morali, è successo proprio questo. Per la fidanzata di Luigi Favoloso, un ritorno alle origini visto che tra le sue prime esperienze in tv c’era stata proprio La pupa e il Secchione. Questa volta però le sue colleghe, hanno qualcosina da dire. E infatti le altre Pupe, analizzando il prima e il dopo di Elena Morali, l’hanno accusata di aver esagerato con la chirurgia estetica e di sembrare un’altra persona. Tra l’altro la consideravano anche carina prima, mentre adesso, totalmente rifatta, ha anche dei difetti.

Il video di questo scambio di opinioni tra le pupe e non solo, nella villa di Pupa e Secchione show, è stato mandato in onda sapientemente da Barbara d’urso, che ha fatto vedere alla Morali che cosa pensano le sue compagne di viaggio di lei.

Elena Morali troppo rifatta? Le accuse delle altre Pupe

Come si è visto nella puntata del programma di Italia 1 in onda ieri sera, Emy ed Asia, in Villa hanno parlato o forse sarebbe meglio dire, sparlato di lei. “Per me una ragazza è bella quando è naturale e basta. Elena brutta non è però secondo me state esagerando [a dire che è bella, ndr]. Si è rifatta ma secondo me ha esagerato un pochino, gli occhi non sono bellissimi“. Forse ci si aspettava una reazione più focosa da parte di Elena che però si è mostrata abbastanza serena da questo punto di vista e ha commentato: “Che dire? Io non faccio male a nessuno, sono i miei soldi, se pago per ritoccarmi non credo ci sia niente di male. Devo piacere a me“.