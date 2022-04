La Pupa e il Secchione Show: focolaio covid dentro la villa? Coinvolti 4 concorrenti, ora in isolamento

A La Pupa e il Secchione Show non funziona nulla, nemmeno l‘isolamento dei concorrenti in villa. Infatti, stando ad un rumor raccontato alcune ore fa dal portale TvBlog.it, all’interno della grande location che isola i concorrenti dal resto del mondo pare sia arrivato il covid e ad essersi contagiati sono in molti.

Una situazione che avrebbe messo in ovvia difficoltà la produzione del programma ma che – per caso fortuito – potrà comunque andare in onda con la quarta puntata in prima serata su Italia Uno grazie ad un piccolo escamotage tecnico. A dispetto di quanto detto da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni, infatti, le puntate di prima serata de La Pupa e il Secchione Show sono registrare con svariati giorni d’anticipo sulla messa in onda. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più sui casi di positività covid riscontrati nella villa…

La Pupa e il Secchione Show: focolaio covid, 4 concorrenti in isolamento

Stando alle informazioni rilasciate dal celebre blog tematico, si sarebbe scatenato il panico all’interno del gruppo di lavoro de La Pupa e il Secchione Show a causa di questa brutta sorpresa: almeno quattro dei concorrenti del reality show di Barbara D’Uso sono risultati positivi ad un test di controllo anti-covid e sarebbero già in isolamento da alcuni giorni.

Si parla di parecchi giorni perché, sempre stando alle ricostruzioni, la quinta puntata del programma si sarebbe dovuta registrare in studio lo scorso sabato 2 aprile ma vista l’assenza di troppi concorrenti e l’impossibilità di avere le coppie in gioco in egual modo, la produzione avrebbe optato per il rinvio delle registrazioni al prossimo week end; nello specifico, lo studio si riaccenderà domenica 10 aprile qualora le quarantene avessero dato i loro frutti.

Questa decisione in extremis costringerebbe il programma a confezionare una puntate in meno di due giorni visto che la quinta puntata dovrebbe andare in onda martedì 12 aprile. E se i concorrenti positivi non perdono la carica virale per tempo? Per assurdo, potrebbe persino palesarsi la possibilità di saltare una settimana di programmazione. Purtroppo non conosciamo informazioni esatti su quanti e chi sono i poveri concorrenti risultati positivi al test anti-covid.