La Pupa e il Secchione Show: una coppia di famosi subito eliminata, ma Barbara D’Urso annuncia nuovi ingressi

Dopo due puntate non eliminatorie, La Pupa e Il Secchione Show ha ceduto finalmente a sentire un po’ di brividi della gara e a mettere sul tavolo la prima vera eliminazione. Dopo una interminabile puntata fra balletti trash in studio, lo zucca quiz, litigate e chiarimenti con persone che non fanno parte del programma e filmati sponsor, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso è arrivata ad eleggere le due coppie a rischio: il duo composto da Nicolò Scalfi e Vera Miales in quanto finiti all’ultimo posto nella classifica di puntata.

La seconda coppia spedita al Bagno di Cultura è stata decisa dalle nomination e – a causa di un ex equo multiplo – anche dai tre giudici in studio: Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia hanno deciso di penalizzare la coppia Ivan Vettoretto (entrato solo sette giorni fa) e la sua pupa Nicole Di Mauro.

La Pupa e il Secchione Show: fuori Nicolò Scalfi e Vera Miales

Anche in questa terza puntata, le due coppie a rischio si sono sfidate in un ping pong di domande di cultura generale per le pupe e domande di gossip e bellezza per i secchioni. Domanda dopo domanda, errore dopo errore, a perdere la gara è stata proprio la coppia composta dal secchione Nicolò Scalfi e dalla pupa Vera Miales. Sono loro i primi concorrenti ufficialmente eliminati da La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione Show: entra una nuova coppia

Ma nemmeno il tempo di maturare il fatto che le coppie sono passate da dieci a nove che Barbara D’Urso annuncia l’arrivo di una ulteriore nuova coppia in gara. Oltre ad aver ridato una pupa al secchione Aristide Malnati (rimasto solo dopo la fuga di Flavia Vento) che può consolarsi al fianco di Elena Morali, nella villa de La Pupa e il Secchione Show entrerà prossimamente anche Paola Caruso a cui verrà affidato un nuovo secchione. Chi sarà? Sarà uno studioso non ancora noto in televisione oppure sarà un altra celebrità dell’ex scuderia di Domenica Live?

La Pupa e il Secchione Show: Flavia Vento fa “no comment”

Proprio a proposito della fuga di Flavia Vento, la terza puntata di prima serata de La Pupa e il Secchione Show si è aperta con una intervista in collegamento web proprio con la showgirl fuggiasca. Nonostante i tentativi della conduttrice e dei tre giudici di farsi spiegare la reale motivazione che ha spinto la concorrente a lasciare il reality, Flavia Vento ha preferito trincerarsi davanti ad un “no comment” alludendo però ad un presunto malessere che si portava dietro già da alcuni giorni. In tutta risposta, la Vento è stata gratuitamente attaccata da Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia anche senza conoscere concretamente le motivazioni della oramai ex concorrente.