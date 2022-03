La Pupa e il Secchione Show: Barbara D’Urso nel caos, fra Lulù e litigate ancora nessuna eliminato

Dopo l’esordio di sette giorno fa in diretta tv, La Pupa e il Secchione Show ha platealmente ceduto al fascino della “registrata” ed è andato in onda questa sera 22 marzo con una seconda puntata ricca di tanti spazi ma anche di tanto caos. Vigilessa della situazione è stata Barbara D’Urso che, nonostante la buona volontà, non è riuscita a gestire con pulizia il traffico di liti, prove trash e surreali, imprevisti, i giochi del format e le immancabili litigate a tema gossip sui cui la Pupa e il Secchione Show sembra puntare davvero molto.

In questa seconda puntata, infatti, i giochi e la classifica di merito sembra esser stato un mero contorno rispetto ai filmati e alle zizzanie che Barbara D’Urso e gli autori del programma stanno cercando di instillare nella villa: ad esempio la pupa Mila Suarez ha litigato via Skype con Guenda Goria in quanto il secchione Mirko riceverebbe troppe dalla sua compagna di gioco nonostante sia già promesso sposo. Ma non solo…

La Pupa e il Secchione Show: Barbara D’Urso conduce “litig-ation island”?

Si stanno ponendo le basi anche per cercare di tirare in ballo le gelosie di Amedeo Goria in quanto la sua promessa sposa, Vera Miales, cerca una complicità piuttosto fisica con il giovane secchione Nicolò Scalfi. I due smentiscono ogni possibile legame ma in studio viene diffuso un video dove la donna tocca, accarezza e insapona il campioncino di Caduta Libera.

E sempre a proposito di liti, non potevano mancare le scaramucce fra pupe: la puntata è stata aperta con un confronto fra Maria Laura De Vitis e Nicole Di Mario per poi proseguire con litigata a tre fra Maria Laura De Vitis contro Mila Suarez contro l’opinionista Soleil Sorge. E per non farsi mancare nulla anche le due pupe della ribattezzata “troppia” sono state messe faccia a faccia nel tentativo di innescare una miccia che non sei è mai accesa. NB: ma la produzione de La Pupa e il Secchione Show lo sa cos’è davvero una “troppia”?

La Pupa e il Secchione Show: Chiofalo intrappolato in Domenica Live

Dopo la stanza cinema emozionale con la sorpresa della sua fidanzata Drusilla Gucci, anche questa settimana a “Lenticchio” è stata concessa una sorpresa: l’incontro con sua madre. Prima di potersi riabbracciare, però, Barbara D’Urso ha fatto una intervista cuore a cuore con la signora Chiofalo chiedendole maggiori informazioni su un grave incidente stradale vissuto da suo figlio Francesco e dalla terribile notizia avuta dai medici a seguito di un esame di routine. Al giovane fu riscontrato un tumore benigno nella testa, poi fortunatamente estratto.

La Pupa e il Secchione Show senza regole: seconda eliminazione annullata

A dimostrazione del fatto che a La Pupa e il Secchione Show la gara sia fondamentalmente qualcosa di secondo piano, c’è l’esito dei vari giochi in studio andati in scena in questa seconda puntata. Oltre ai vari Zucca Quiz brigati in fretta e furia, ai giudici è stato chiesto di votare delle esibizioni di lypsinc di secchioni e secchione sulle note dei Maneskin ma anche un breve filmato che ha mostrato tutte le coppie in una sessione di sexy car washing. I voti sono stati palesemente buttati un po’ a caso e un po’ a simpatia.

A complicare ancora di più le cose anche una timidissima Lulù Selassiè a cui è stato chiesto di esibirsi in una performance di ballo “alla Cardi B” per poi chiederle quali due coppie si sarebbero dovute immolare a replicare quella sua esibizione a base di twerking (“Twerky” per Barbara D’Urso). L’esibizione più gradita da Lulù e premiata con un bonus ma il suddetto vantaggio è risultato inutile ai fini della classifica.

E se ciò non bastasse, a sorpresa, a La Pupa e il Secchione Show arrivano persino le nomination con tanto di carte e motivazioni da dare in perfetto stile Grande Fratello VIP. Un guazzabuglio di cose che ha poi decretato la sconfitta al Bagno di Cultura della coppia composta da Flavia Vento e Aristide Malnati. Ma… c’è un ma: Barbara D’Urso ha deciso di non eliminarli.