Paola Barale parla dei suoi ex a Belve: “Non sono stati veri e leali”

Non si è tirata indietro Paola Barale e ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani nell’intervista di Belve l’8 aprile 2022. E tra le altre richieste, anche un commento su alcune dichiarazioni fatte in passato sui suoi ex. Non è la prima volta che Paola Barale parla in tv o sui giornali di due delle relazioni più importanti della sua vita. Il matrimonio con Gianni Sperti e la lunga storia d’amore con Raz Degan.

Alcune dichiarazioni rilasciate di recente, hanno fatto pensare che la Barale insinuasse che i suoi ex, non fossero stati realmente sinceri con lei, anche riguardo al loro orientamento sessuale. La show girl però nella sua intervista a Belve chiarisce questo aspetto e commenta anche i tanti rumors e i gossip che in questi anni ci sono stati con al centro la domanda delle domande…

Paola Barale a Belve torna a parlare dei suoi ex

La Barale ha quindi commentato: “Non ho piacere a parlare dei miei ex è verissimo. Non mi piace perché se ne è parlato troppo. In passato ho già detto molto.“

E poi: “Sì è vero, ho detto che sia Gianni Sperti che Raz Degan con me non hanno mostrato la loro vera natura. Cioè? Questo! Lei sicuramente capisce cosa volevo dire. Non sono stati veri e leali. Se uno non ha il coraggio di essere sé stesso mi scende proprio la catena. Se intendo tradimenti? No intendo tutto! Anche tradimenti e a me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno schifo.”

La conduttrice di Belve ha chiesto poi a Paola Barale se in questi anni si sia stupita di più delle chiacchiere intorno al suo orientamento sessuale o su quelle fatte sul suo ex marito. La Barale ha commentato: “Se mi ha stupito di più il gossip sulla mia presunta omosessualità o su quella del mio ex marito? Allora, em… io odio il gossip e non lo seguo. Non so cosa si dica su Gianni Sperti. Mi stupisce di più la mia però ahahah. Come rido è?!”.

Oggi Paola Barale è felice: “Lei vuole sapere se sono innamorata, io le dico che sto bene. Sono in un bel periodo e sono molto serena. In passato però io ho amato molto di più di quanto sono stata amata. Me ne accorgo sempre troppo tardi. Però quando me ne accorgo riesco a chiudere di netto.”