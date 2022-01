La verità di Paola Barale su Gianni Sperti e Raz Degan: che delusione

A Verissimo Paola Barale racconta del rapporto con i suoi ex, Gianni Sperti e Raz Degan. Con il ballerino un matrimonio in cui Paola ha creduto molto, con l’ex modello una lunga storia d’amore, ben 13 anni e poi un’altra caduta dolorosa. Sono i due uomini che amano di più nella sua vita ma hanno in comune la stessa cosa perché con lei si sono dimostrati allo stesso modo: “Due persone che con me si sono comportate allo stesso modo, cioè due persone che non hanno avuto il coraggio di dimostrarsi per quello che realmente sono, due persone che per motivi diversi non hanno avuto il coraggio di essere loro stessi, per motivi diversi ma sono fatti della stessa essenza, quella che a me non piace”. Paola Barale si riferisce alla mancanza di lealtà, di verità., di complicità e di comprensione.

Paola Barale a Verissimo

Quando le dicono che delle due storie deve ricordare i momenti belli: “Vero, ma quando vedi le cose per quello che realmente sono i ricordi assumono un significato diverso”. Fa l’esempio della Giocanda e di una persona che ogni anno va al Louvre per contemplare per una settimana quel quadro ma poi dopo anni l’avvisano che quella non era la Giocanda vera. “Ti senti presa in giro e poi ti trovi davanti una cosa che non era quella che credevi fosse. La gente non ha il coraggio di dire la verità”.

“Io non riuscirei mai a stare con una persona se quello non è il posto in cui realmente voglio stare”. Silvia Toffanin prova a chiedere alla Barale di che verità sta parlando ma Paola dice solo: “Quando una persona dice che mi ama, mi sposa, vuole vivere la sua vita con me, può poi andare diversamente, va bene, ma non puoi il giorno prima dirmi le cose più belle del mondo e poi sparire all’improvviso così. Quando mi chiedono in che rapporti siete dico che non sono né amici né nemici ma sono conoscenti con cui ho dei ricordi ormai sbiaditi”. Se Paola Barale incontra Raz Degan o Gianni Sperti non li riconosce perché non sono stati veri con lei, erano altre persone con lei, poi hanno mostrato chi sono davvero ed è stata ogni volta la sua delusione più grande.

